Estados Unidos informó este lunes que su ejército realizó ataques contra objetivos en el sur de Irán, en una operación que fue justificada por Washington como una acción “en legítima defensa”, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

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De acuerdo con El País, la ofensiva estadounidense se produce en un escenario de alta sensibilidad diplomática, mientras avanzan conversaciones entre representantes de Estados Unidos e Irán en Doha, con la mediación de Qatar, que busca acercar posiciones entre ambos gobiernos.

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó intensificar la ofensiva militar en Líbano contra el grupo Hezbolá, pese a las negociaciones de paz que se mantienen entre las partes. “Los atacaremos con decisión”, aseguró el mandatario israelí, según el medio citado, en referencia a la milicia chií.

El ambiente regional se ha tensado aún más debido a los movimientos militares simultáneos y a la falta de acuerdos definitivos en las conversaciones diplomáticas. En ese contexto, Estados Unidos e Irán continúan dialogando en Doha, aunque sin un cierre concreto hasta el momento.

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Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, señaló que ya existen avances en algunos temas discutidos con Washington, aunque aclaró que esto no implica que un acuerdo final esté cerca de concretarse, de acuerdo con diario.

Mientras tanto, la situación en la región continúa escalando entre operaciones militares, negociaciones diplomáticas y advertencias cruzadas, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

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