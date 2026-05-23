Donald Trump sorprendió este sábado con un mensaje publicado en Truth Social en el que afirmó que Estados Unidos, Irán y varios países de Medio Oriente están cerca de concretar un acuerdo relacionado con la paz en la región.

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El mandatario estadounidense aseguró que sostuvo una extensa conversación desde la Oficina Oval con varios líderes internacionales para discutir asuntos vinculados con la República Islámica de Irán y un memorando de entendimiento orientado a reducir las tensiones.

Según explicó Trump, en la llamada participaron dirigentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.

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Eso sí, llama la atención que no menciona a ningún dirigente iraní.

Trump dijo que acuerdo con Irán está pendiente de “detalles finales”

En su publicación, el presidente estadounidense afirmó que el pacto “ha sido negociado en gran parte”, aunque aclaró que todavía faltan algunos detalles por finalizar antes del anuncio oficial.

“Los aspectos finales y los detalles del acuerdo están siendo discutidos actualmente y serán anunciados en breve”, escribió Trump en su red social.

El mandatario también reveló que sostuvo una conversación separada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual calificó como “muy positiva”.

La declaración llega después de varias jornadas marcadas por rumores de un posible conflicto militar en Medio Oriente, especialmente luego de reportes sobre movimientos militares estadounidenses, sobrevuelos y alertas en Irán.

Trump aseguró que el estrecho de Ormuz será reabierto

Uno de los puntos que más llamaron la atención del mensaje fue la referencia directa al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Trump afirmó que, como parte del eventual acuerdo, “el estrecho de Ormuz será abierto”, aunque sin entregar mayores detalles sobre cómo se implementaría esa medida.

Las declaraciones de Trump llegan en medio de un ambiente de alta tensión internacional, luego de versiones sobre preparativos militares de Estados Unidos frente a Irán y múltiples reportes sobre movimientos de aeronaves, barcos y sistemas de defensa en la región.

En los últimos días también circularon informaciones sobre posibles ataques militares, alertas del ejército iraní y despliegues de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.