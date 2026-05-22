Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar en las últimas horas luego de una serie de reportes militares, movimientos aéreos y mensajes publicados en redes sociales que apuntan a un posible escenario de confrontación.
The Iranian Military has entered its highest state of alert.
— Daily Iran News (@DailyIranNews) May 22, 2026Lee También
Cuentas especializadas en información internacional y seguimiento militar, como Daily Iran News, aseguraron que Irán habría cerrado su espacio aéreo y que el Ejército iraní entró en estado de máxima alerta.
Iran shut down its airspace.
War is imminent.
— Daily Iran News (@DailyIranNews) May 22, 2026
Además, comenzaron a circular reportes sobre interferencias masivas de GPS en territorio iraní y vuelos de aviones militares estadounidenses e israelíes sobre la región.
JUST IN:
US-ISRAELI warplanes over Iraq Airspace towards IRAN.
Alot of GPS jamming reported in Iraq. pic.twitter.com/9k6EgBv9F9
— Daily Iran News (@DailyIranNews) May 22, 2026
Trump regresó a la Casa Blanca en medio de rumores de ataque
La tensión aumentó aún más después de que se viralizaran videos del avión presidencial estadounidense y publicaciones relacionadas con Donald Trump.
Según versiones difundidas en redes sociales, Trump canceló abruptamente un viaje a Bedminster, Nueva Jersey, para regresar directamente a la Casa Blanca.
En una publicación relacionada con la boda de Donald Trump Jr., el mandatario afirmó:
“Creo que es importante para mí permanecer en Washington, DC, en la Casa Blanca durante este importante período de tiempo”.
🚨 UPDATE: President Trump has abruptly CANCELED his trip to Trump National in Bedminster, NJ, and will be heading STRAIGHT BACK to the White House following a speech in New York
It’s unclear why, but in a post about not attending Don Jr.’s wedding, 47 said “I feel it is… pic.twitter.com/IUfnYTym9d
— Nick Sortor (@nicksortor) May 22, 2026
Paralelamente, CBS News aseguró que la administración Trump se encontraba preparando una nueva ronda de posibles ataques militares contra Irán, aunque hasta la tarde del viernes no existía una decisión definitiva.
BREAKING: The Trump administration was preparing Friday for a fresh round of military strikes against Iran, according to sources with direct knowledge of the planning, even as diplomacy continued.
No final decision on strikes had been reached as of Friday afternoon.… pic.twitter.com/mwIm2IPzQA
— CBS News (@CBSNews) May 22, 2026
Portaaviones y aviones de combate elevaron las alarmas en Oriente Medio
Otro de los factores que disparó las especulaciones fue un mensaje publicado por el Comando Central de Estados Unidos.
El CENTCOM informó que el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque permanecen en “máxima preparación” en el mar Arábigo.
La publicación estuvo acompañada de imágenes de cazas estadounidenses despegando desde el portaaviones, mientras continúan las operaciones relacionadas con el bloqueo impulsado por Washington contra puertos iraníes.
U.S. Navy fighter jets launch from aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in the Arabian Sea. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is maintaining peak readiness while enforcing the U.S. blockade against Iranian ports. pic.twitter.com/VdgD1S8jrB
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 22, 2026
En redes sociales también se reportó el avistamiento de decenas de aviones cisterna estadounidenses en Oriente Medio, un movimiento que suele asociarse con operaciones militares de gran escala debido a la necesidad de reabastecimiento aéreo.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno iraní han confirmado oficialmente el inicio de operaciones militares, aunque la tensión diplomática y militar sigue creciendo minuto a minuto.
