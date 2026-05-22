Escrito por:  Redacción Mundo
May 22, 2026 - 7:45 pm

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar en las últimas horas luego de una serie de reportes militares, movimientos aéreos y mensajes publicados en redes sociales que apuntan a un posible escenario de confrontación.

Cuentas especializadas en información internacional y seguimiento militar, como Daily Iran News, aseguraron que Irán habría cerrado su espacio aéreo y que el Ejército iraní entró en estado de máxima alerta.

Además, comenzaron a circular reportes sobre interferencias masivas de GPS en territorio iraní y vuelos de aviones militares estadounidenses e israelíes sobre la región.

Trump regresó a la Casa Blanca en medio de rumores de ataque

La tensión aumentó aún más después de que se viralizaran videos del avión presidencial estadounidense y publicaciones relacionadas con Donald Trump.

Según versiones difundidas en redes sociales, Trump canceló abruptamente un viaje a Bedminster, Nueva Jersey, para regresar directamente a la Casa Blanca.

En una publicación relacionada con la boda de Donald Trump Jr., el mandatario afirmó:

“Creo que es importante para mí permanecer en Washington, DC, en la Casa Blanca durante este importante período de tiempo”.

Paralelamente, CBS News aseguró que la administración Trump se encontraba preparando una nueva ronda de posibles ataques militares contra Irán, aunque hasta la tarde del viernes no existía una decisión definitiva.

Portaaviones y aviones de combate elevaron las alarmas en Oriente Medio

Otro de los factores que disparó las especulaciones fue un mensaje publicado por el Comando Central de Estados Unidos.

El CENTCOM informó que el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque permanecen en “máxima preparación” en el mar Arábigo.

La publicación estuvo acompañada de imágenes de cazas estadounidenses despegando desde el portaaviones, mientras continúan las operaciones relacionadas con el bloqueo impulsado por Washington contra puertos iraníes.

En redes sociales también se reportó el avistamiento de decenas de aviones cisterna estadounidenses en Oriente Medio, un movimiento que suele asociarse con operaciones militares de gran escala debido a la necesidad de reabastecimiento aéreo.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Gobierno iraní han confirmado oficialmente el inicio de operaciones militares, aunque la tensión diplomática y militar sigue creciendo minuto a minuto.

