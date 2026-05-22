Las autoridades mexicanas investigan la muerte de Blanca Adriana Vázquez Montiel, una mujer de 37 años que había sido reportada como desaparecida luego de acudir a una clínica de belleza en el estado de Puebla.

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Según recogió Infobae, el cuerpo fue encontrado dentro de una zanja al lado de una carretera en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, y aunque las autoridades todavía esperan la identificación oficial por parte de sus familiares, la Fiscalía señaló que las características físicas, la vestimenta y un tatuaje coinciden con los de Blanca Adriana.

La mujer desapareció el pasado 18 de mayo después de asistir a una cita en una clínica llamada “Detox”. Según las investigaciones, la mujer acudió inicialmente para una valoración relacionada con un procedimiento estético.

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Uno de los elementos que más llamó la atención dentro del caso fue un video de seguridad analizado por las autoridades. Las imágenes mostrarían el momento en el que varias personas sacan a la mujer aparentemente inconsciente del establecimiento y la suben a un vehículo Mini Cooper rojo.

De acuerdo con medios mexicanos, familiares denunciaron que el esposo de Blanca Adriana fue enviado a comprar algunos insumos mientras ella permanecía dentro del lugar. Cuando regresó, la clínica estaba vacía y no encontró rastro de su pareja.

La Fiscalía de Puebla también investiga las condiciones en las que operaba el establecimiento. Según las primeras indagaciones, la clínica presuntamente efectuaba procedimientos invasivos sin contar con los permisos y acreditaciones correspondientes.

Peritos forenses trasladaron el cuerpo al anfiteatro para practicar la necropsia y establecer oficialmente las causas de la muerte. Entretanto, las autoridades mantienen abierta una investigación que podría ser manejada como homicidio.

Similitudes del caso de Blanca Adriana Vázquez con el de Yulixa Toloza

Los casos de Blanca Adriana Vázquez en México y Yulixa Toloza en Colombia comenzaron a ser comparados en redes sociales y medios de comunicación debido a varios elementos similares alrededor de las investigaciones.

En ambos episodios, las mujeres acudieron a establecimientos relacionados con procedimientos estéticos y posteriormente desaparecieron en circunstancias que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades.

Otro de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con los videos de seguridad. Tanto en el caso ocurrido en Puebla como en el de Bogotá, cámaras registraron el momento en el que las víctimas fueron sacadas de los establecimientos en aparentes condiciones críticas y subidas a vehículos particulares.

Además, tanto Blanca Adriana como Yulixa fueron encontradas sin vida días después de perderse su rastro, situación que aumentó la presión sobre los responsables de los establecimientos y provocó una fuerte reacción pública en redes sociales.

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