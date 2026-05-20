La crisis diplomática entre Colombia y Bolivia sumó un nuevo capítulo luego de que el gobierno colombiano ordenara la expulsión de Ariel Percy Molina Pimentel, embajador boliviano en Bogotá, como medida de reciprocidad ante la decisión previa de La Paz de retirar a la embajadora Elizabeth García Carrillo.

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(Vea también: Bolivia frenó a Petro con contundente comunicado y defensa de su soberanía: “Improcedente”)

El anuncio se produjo en medio de las tensiones políticas derivadas de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación interna de Bolivia y su respaldo al expresidente Evo Morales.

El gobierno boliviano decidió declarar “persona non grata” a la embajadora colombiana luego de considerar que las declaraciones de Petro representaban una injerencia en asuntos internos del país andino.

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La tensión aumentó después de que el mandatario colombiano calificara las protestas en Bolivia como una “insurrección popular” y manifestara públicamente su disposición para mediar en la crisis política que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz.

Además, Petro expresó apoyo político a Evo Morales, figura central de la oposición boliviana y señalado por el actual gobierno como uno de los actores detrás de las movilizaciones y bloqueos que afectan varias regiones del país.

#POLÍTICA El Gobierno expulsó al embajador de Bolivia en Colombia, Ariel Percy Molina, como respuesta a la salida de la embajadora Elizabeth García y la declaración de persona non-grata.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/SrqnYe6M3h — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 21, 2026

Colombia respondió con expulsión del embajador boliviano

Como respuesta a la decisión de Bolivia, la Cancillería colombiana anunció la expulsión del embajador boliviano acreditado en Bogotá, argumentando que se trata de una medida diplomática basada en el principio de reciprocidad entre Estados.

Aunque ambos gobiernos aclararon que no existe una ruptura total de relaciones diplomáticas, el episodio profundizó el distanciamiento político entre las dos administraciones en medio de una creciente crisis regional.

La situación en Bolivia continúa marcada por protestas, bloqueos y fuertes cuestionamientos al gobierno de Rodrigo Paz por el aumento del costo de vida y las medidas económicas adoptadas en los últimos meses.

Incluso, organismos internacionales y gobiernos extranjeros comenzaron a pronunciarse sobre el conflicto. Mientras algunos sectores hablan de una protesta social legítima, otros advierten sobre un posible intento de desestabilización institucional.

La nueva disputa diplomática además volvió a poner bajo la lupa la relación entre Gustavo Petro y Evo Morales, así como el papel de Colombia frente a las crisis políticas que atraviesan varios países de América Latina.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.