El Gobierno de Bolivia lanzó un contundente pronunciamiento contra el presidente Gustavo Petro y elevó la tensión diplomática en la región, luego de unas declaraciones del mandatario colombiano sobre la situación política que atraviesa el país vecino.

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A través de un fuerte comunicado oficial, Bolivia expresó su “rechazo” a las palabras de Petro y advirtió que cualquier interpretación externa sobre lo que ocurre actualmente en territorio boliviano podría profundizar la confrontación interna que vive el país.

El comunicado también dejó uno de sus mensajes más delicados al recordar el principio de “no injerencia” en los asuntos internos de otros Estados, una referencia diplomática que suele utilizarse en escenarios de tensión política entre gobiernos de América Latina.

Qué está pasando en Bolivia

Además, Bolivia insistió en que los problemas que enfrenta actualmente deben ser resueltos exclusivamente por los bolivianos, mediante diálogo, mecanismos institucionales y respeto al orden constitucional. Según el gobierno vecino, ya existen conversaciones en curso con distintos sectores sociales, políticos y productivos del departamento de La Paz.

El pronunciamiento también hizo énfasis en que el país arrastra casi veinte años de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales acumulados, razón por la que pidió responsabilidad democrática y respeto pleno por su soberanía.

La respuesta de Bolivia se convierte en uno de los mensajes diplomáticos más fuertes lanzados recientemente contra Gustavo Petro desde otro gobierno de la región y refleja la sensibilidad internacional que existe alrededor de la crisis política boliviana.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.