Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano, reveló varios detalles inéditos sobre la vida de su padre en una prisión en Estados Unidos, tras su captura en Caracas en enero de 2026 durante una operación de fuerzas estadounidenses.

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En entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, aseguró que Maduro permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, compartiendo celda con otros 18 presos, varios de ellos hispanohablantes.

Según contó, el exgobernante conversa con otros internos, ve televisión y ha comenzado a aprender inglés.

El diputado chavista explicó que, durante las primeras semanas, su padre estuvo aislado en una celda individual, donde hacía ejercicio diariamente y escribía un diario personal.

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También indicó que mantiene contacto telefónico con él todas las noches y que Maduro dedica gran parte de su tiempo a leer la Biblia, textos de metafísica, obras de William Shakespeare y escritos de Simón Bolívar.

Maduro Guerra reconoció además errores y excesos cometidos por el chavismo durante años de gobierno, afirmando que el movimiento debería “pedir perdón”.

También admitió que el régimen no esperaba la operación estadounidense y que fallaron en proteger al exmandatario, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración en EE. UU.

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