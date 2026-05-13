El presidente Donald Trump inició oficialmente su visita a China con una reunión de alto nivel junto a Xi Jinping en Pekín, encuentro en el que ambos mandatarios enviaron mensajes de acercamiento en medio de tensiones comerciales y geopolíticas entre las dos potencias.

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Durante su intervención inicial, Trump aseguró que Estados Unidos y China tendrán “un futuro fantástico juntos”, además de afirmar que la relación bilateral “será mejor que nunca”. Las declaraciones marcaron el tono del primer encuentro oficial entre ambos líderes en territorio chino desde su regreso a la Casa Blanca.

“Es un honor estar con usted. Es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca”, agregó Trump al inicio del encuentro.

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La visita se desarrolla en un contexto internacional complejo, marcado por disputas comerciales, tensiones alrededor de Taiwán y la guerra en Irán, temas que hacen parte de la agenda de conversaciones entre Washington y Pekín.

NOW – Trump to Xi: “We’re going to have a fantastic future together. I have such respect for China. The job you’ve done. You’re a great leader. I say it to everybody. You’re a great leader.” pic.twitter.com/WEU9pGNXH0 — Disclose.tv (@disclosetv) May 14, 2026

¿Cómo fue el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping?

El encuentro comenzó con una ceremonia protocolaria en el Gran Salón del Pueblo, donde Xi Jinping recibió a Trump con honores oficiales. Posteriormente, ambos participaron en reuniones bilaterales enfocadas en economía, comercio y cooperación internacional.

En medio del acercamiento diplomático, Xi Jinping pidió que China y Estados Unidos actúen como “socios y no rivales”, insistiendo en la necesidad de mantener estabilidad global y evitar confrontaciones entre las dos principales economías del mundo.

La visita de Donald Trump también cuenta con la presencia de altos funcionarios estadounidenses y empresarios de grandes compañías tecnológicas y financieras, en una señal del interés económico que rodea la cumbre entre ambos países.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.