El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social una imagen de Venezuela convertida en el supuesto “estado número 51” de ese país. La publicación apareció mientras el mandatario viajaba rumbo a China para participar en una cumbre internacional de alto nivel y también fue compartida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

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La imagen muestra el mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y acompañado por la frase “51º State”, lo que despertó reacciones inmediatas en redes sociales y en sectores políticos de América Latina. El mensaje llegó apenas un día después de que Trump dijera en una entrevista con Fox News que estaba considerando “seriamente” incorporar a Venezuela como un nuevo estado de Estados Unidos.

Trump habló de Venezuela como posible estado de EE. UU.

El mandatario estadounidense aseguró que los venezolanos “lo aman” y afirmó que Washington tendría un control efectivo sobre el país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, en medio de una operación militar adelantada por fuerzas estadounidenses.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Trump menciona esa posibilidad. En marzo ya había insinuado, en tono irónico, que Venezuela podría convertirse en el estado 51 luego de la victoria de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Incluso, en aquella ocasión escribió en redes sociales la palabra “statehood” (palabra que traduce al español estatidad o condición de estado) para alimentar la polémica.

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La reacción desde Caracas no tardó en aparecer. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó tajantemente cualquier posibilidad de anexión y dejó clara la posición del gobierno venezolano frente a las declaraciones del mandatario republicano.

“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya, donde participa en las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa del Esequibo.

Reacción de Gustavo Petro a publicación de Trump sobre Venezuela

Una de las primeras respuestas a la publicación fue la del presidente colombiano, quien no tardó en mostrar su desacuerdo con las insinuaciones de su homólogo estadounidense.

En su cuenta de X, Petro escribió: “Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar. Esta nueva idea en el gobierno de los EE. UU. no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela, al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela”.

Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar. Esta nueva idea en el gobierno de los EEUU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la… https://t.co/MKCBrvo2R1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 13, 2026

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.