El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) prorrogó el contrato firmado con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, consultora encargada de asesorar jurídicamente al Estado colombiano frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

El contrato mantiene un valor de 10.000 millones de pesos y conserva las mismas condiciones económicas pactadas inicialmente. El acuerdo contempla cuatro pagos de 2.500 millones de pesos, equivalentes a 500 mil libras esterlinas cada uno, sujetos a la entrega de informes técnicos y recomendaciones jurídicas sobre sanciones financieras internacionales, según reveló Caracol Radio.

La Presidencia decidió además crear una “mesa técnica de apoyo” para revisar los documentos entregados por la firma extranjera y acelerar la aprobación de los desembolsos pactados en el contrato.

De acuerdo con la información conocida por el medio citado, el documento oficial insiste en que el acuerdo quedó por fuera de la tabla ordinaria de honorarios de Presidencia debido a que se trata de servicios “altamente calificados”, especializados y de confianza.

Lee También

Polémica por contrato con firma que asesora al Gobierno Petro

La extensión del contrato fue aceptada oficialmente el pasado 30 de abril por Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik, representantes de Amadeus Consultancy Limited, quienes enviaron una comunicación dirigida a Augusto Ocampo, secretario jurídico de Presidencia y supervisor del contrato.

En esa carta, los representantes expresaron su “aceptación integral” de las nuevas condiciones y manifestaron disposición para formalizar la modificación del acuerdo.

Lee También

El contrato ha despertado críticas desde que salió a la luz pública debido al alto monto comprometido y al perfil de la empresa contratada. Otro de los cuestionamientos que rodean el contrato tiene que ver con la ausencia de un proceso competitivo abierto para escoger a la compañía encargada de la asesoría jurídica internacional.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.