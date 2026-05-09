Una nueva emergencia al interior de una mina se registra, esta vez, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, por una explosión en la vereda Pueblo Viejo, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó al menos cuatro mineros atrapados dentro del socavón, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia en la zona.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté es el encargado de atender la situación y ya adelanta las labores de rescate en el lugar, en coordinación con otros organismos de socorro que llegaron hasta el punto del incidente.

Por ahora, no han entregado un balance oficial sobre el estado de los trabajadores atrapados, mientras continúan las maniobras para lograr su ubicación y extracción en medio de las condiciones de riesgo dentro de la mina.

La zona permanece acordonada mientras avanza la atención de la emergencia y se espera que en las próximas horas se entregue un reporte más detallado sobre lo ocurrido y las posibles causas de la explosión.

Cuatro mineros atrapados dejó un accidente que se presentó por una explosión en una mina en la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca. En el lugar ya hacen presencia unidades de Bomberos de Ubaté y Cucunubá, ambulancias con personal médico y organismos… pic.twitter.com/AfuKIXTzdm — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 10, 2026

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