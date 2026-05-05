Una nueva tragedia minera enluta al departamento de Cundinamarca. La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que este lunes 4 de mayo de 2026, una fuerte explosión en el interior de la mina La Ciscuda, ubicada en el municipio de Sutatausa, cobró la vida de nueve trabajadores.

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La emergencia afectó a un total de 15 mineros que se encontraban en el socavón, operado por la empresa Carbones Los Pinos S.A.S. Gracias a la rápida reacción de los equipos de Salvamento Minero, seis personas fueron rescatadas con vida y trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Ubaté, donde reciben atención médica.

Lo que más indignación ha desatado tras el reporte oficial es la revelación del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Según el capitán Álvaro Farfán, el pasado 9 de abril se había hecho una visita técnica de inspección a esta misma operación minera, en la cual se emitieron varias recomendaciones de seguridad.

“En su debido momento entrarán a evaluar si estas recomendaciones fueron cumplidas a cabalidad en el desarrollo de esta actividad”, señaló Farfán, dejando abierta la puerta a una investigación profunda sobre las causas de la detonación.

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Además, en un comunicado de la Alcaldía de Sutatausa se identificaron a las personas fallecidas por este hecho.

#CUNDINAMARCA| Desde la Alcaldía de Sutatausa lamentaron el fallecimiento de los 9 mineros que quedaron atrapados en la mina La Trinidad ubicada en el sector de Peñas de Boquerón. Desearon la pronta recuperación de los 6 que sobrevivieron y se encuentran en el Hospital de… pic.twitter.com/fpagmRopdP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 5, 2026

Labores de rescate continúan. A esta hora, grupos especializados de rescate minero trabajan en la recuperación de los nueve cuerpos que permanecen en la zona del siniestro. El operativo cuenta con la coordinación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Sutatausa y diversos organismos del departamento, quienes lamentaron profundamente el hecho.

La ANM reiteró su compromiso con el seguimiento a estas operaciones para evitar que este tipo de “accidentes” sigan ocurriendo en el país. Por ahora, las familias de las víctimas aguardan la entrega de los cuerpos en medio de un clima de profundo dolor en la provincia de Ubaté.

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