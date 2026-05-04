Luego del siniestro ocurrido el pasado domingo 3 de mayo en el sector de Boulevard Rose (Popayán), las autoridades y fuentes locales confirmaron la identidad de las tres personas que perdieron la vida durante la exhibición de vehículos pesados. El trágico balance señala que las víctimas son tres mujeres, entre las cuales se encuentran dos menores de edad que cursaban sus estudios en reconocidas instituciones de la capital del Cauca.

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De acuerdo con Noticias Caracol, las víctimas fueron identificadas como:

Hellen Mariana Velarde : de 12 años de edad, estudiante de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (Franciscanas).

: de 12 años de edad, estudiante de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (Franciscanas). Luna Saray Toro Hurtado : estudiante del Colegio Nuestra Señora de Bethlem.

: estudiante del Colegio Nuestra Señora de Bethlem. María Camila Fierro: la tercera víctima mortal reportada tras el impacto de la ‘dragona’.

De acuerdo con reportes de Caracol Radio y Blu Radio, además de los fallecimientos, el accidente en Popayán dejó un saldo aproximado de 40 personas heridas. Los afectados continúan bajo observación en diversos centros asistenciales de esa ciudad, donde se evalúa la gravedad de sus lesiones tras ser embestidos por el vehículo tipo ‘Monster truck’.

La Policía Metropolitana y los organismos de socorro han centrado sus indagaciones en el peritaje técnico del vehículo involucrado. Las líneas de investigación buscan determinar si el suceso fue provocado por una falla mecánica en el sistema de frenado, un error humano por parte del conductor o si existieron deficiencias en las barreras de seguridad dispuestas para proteger al público.

Este evento ha puesto bajo la lupa los protocolos de riesgo y los permisos otorgados para espectáculos de motor en espacios abiertos al público, mientras la ciudad guarda luto por el fallecimiento de las dos estudiantes y la joven mujer.

¿En qué clínicas están atendiendo a los 40 heridos en accidente de ‘Monster truck’ en Popayán?

Tras la tragedia ocurrida este domingo en el sector de Bulevar Rose, durante el espectáculo de exhibición ‘Monster truck 2026’, la Gobernación del Cauca entregó el reporte oficial sobre el traslado de los heridos.

(Vea también: Dan identidad de conductora de ‘Monster truck’ involucrada en accidente en Popayán: única en América Latina)

Ante la magnitud del siniestro, que deja un saldo preliminar de cerca de 40 lesionados y tres fallecidos, la red hospitalaria de Popayán se encuentra en alerta máxima. Según confirmó la administración departamental, los afectados fueron remitidos a los siguientes centros asistenciales:

Hospital Universitario San José.

Hospital Susana López de Valencia.

Clínica La Estancia.

Clínica San Rafael.

Unidad de Urgencias de la EPS Sanitas.

En estos puntos, las víctimas, entre las que se encuentran varios menores de edad, reciben atención médica especializada y permanecen bajo estricta observación debido a la gravedad de algunas heridas. Por ahora, las autoridades judiciales continúan en las clínicas recopilando testimonios para la investigación que busca determinar las causas de la pérdida de control del pesado vehículo.

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