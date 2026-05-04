Usuarios de Nueva EPS y EPS Sanitas continúan enfrentando serias dificultades en la entrega de medicamentos, una situación que califican como un viacrucis debido a las constantes demoras y las fallas en el suministro.

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En ciudades como Cúcuta, los pacientes denuncian que este problema persiste desde hace al menos ocho meses, sin soluciones efectivas por parte de las entidades.

Los más afectados son los pacientes con enfermedades de alta complejidad y los adultos mayores, quienes dependen de tratamientos continuos, detalla Semana al respecto.

Algunos usuarios aseguran que, pese a asistir repetidamente a citas médicas, las fórmulas no se entregan y los casos quedan pendientes indefinidamente. Incluso se reportan esperas de hasta seis meses para recibir dispositivos esenciales, como glucómetros, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes, añade ese medio.

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Además, es común que los afiliados deban madrugar y hacer largas filas en los dispensarios sin lograr resolver sus solicitudes, lo que evidencia fallas estructurales en el sistema, agrega esa revista.

Ante este panorama, los usuarios han solicitado la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y del nuevo superintendente, Daniel Quintero, para que se tomen medidas urgentes que garanticen el acceso oportuno a los medicamentos.

Por qué las EPS están en crisis en Colombia

La crisis de la salud en Colombia en 2026 tiene varias causas estructurales que se han acumulado durante años. En primer lugar, hay un fuerte problema financiero: el sistema gasta más de lo que recibe, lo que ha generado pérdidas millonarias y un patrimonio negativo en muchas EPS.

Esto ha llevado a deudas con hospitales y clínicas, afectando la atención y la entrega de medicamentos.

En segundo lugar, existe una mala gestión en algunas EPS, con problemas administrativos, corrupción y decisiones ineficientes que agravan la situación. A esto se suma la intervención del Gobierno en varias entidades, que no siempre ha mejorado el servicio y ha generado más incertidumbre.

Otro factor clave es la insuficiencia de recursos y fallas en el cálculo de la UPC (el dinero que el Estado paga por cada paciente), lo que limita la capacidad de atención. También hay congestión en el sistema, falta de especialistas y largas demoras en citas, cirugías y medicamentos.

Finalmente, el aumento de quejas, tutelas y reclamos refleja el deterioro del servicio y el acceso a la salud. En conjunto, estos factores explican por qué hoy el sistema enfrenta una crisis profunda que impacta directamente a millones de usuarios.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.