Las EPS más endeudadas en Colombia acumulan una cartera cercana a $25,7 billones, según un informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) con corte a diciembre de 2025.

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Esta cifra representa un aumento del 7% frente a junio del mismo año, lo que evidencia el deterioro financiero del sistema de salud. Además, la cartera en mora ya alcanza el 58% del total, agravando la situación de hospitales y clínicas.

Entre las entidades con mayores deudas se encuentra Nueva EPS, seguida por Sanitas, Famisanar y Coosalud, que en conjunto adeudan cerca de $9,3 billones. El régimen contributivo concentra el 50% de la deuda, mientras que el subsidiado representa el 27,6%.

Parte del problema proviene de EPS ya liquidadas como Medimás, Coomeva y Saludcoop, cuyas obligaciones superan $1,9 billones y son difíciles de recuperar. También existen deudas del Estado y aseguradoras.

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Esta situación impacta directamente a los usuarios, ya que puede afectar la calidad, el acceso y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud en el país.

Qué son las EPS y cómo funcionan en Colombia

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las encargadas de afiliar a los ciudadanos al sistema de salud y garantizarles el acceso a servicios médicos. Funcionan como intermediarias entre los usuarios, el Estado y las clínicas y hospitales (IPS).

En Colombia existen dos regímenes principales: el contributivo, para quienes tienen capacidad de pago (trabajadores formales e independientes), y el subsidiado, dirigido a personas con menores ingresos.

Los recursos del sistema son administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que gira a las EPS una suma por cada afiliado (Unidad de Pago por Capitación o UPC).

Con esos recursos, las EPS contratan servicios con clínicas, hospitales y médicos, y deben garantizar atención en consultas, urgencias, tratamientos, medicamentos y procedimientos incluidos en el plan de beneficios.

Los usuarios se afilian a una EPS, eligen su red de atención y acceden a servicios mediante autorizaciones o citas. Las EPS también deben gestionar el riesgo en salud, es decir, prevenir enfermedades y promover hábitos saludables.

Sin embargo, problemas como deudas, mala gestión o demoras en pagos pueden afectar la calidad del servicio, generando barreras de acceso, retrasos en tratamientos y dificultades para los pacientes.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.