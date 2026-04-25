En Colombia, el acceso al crédito sigue siendo un privilegio y no una herramienta al alcance de todos. La situación es aún más crítica cuando se mira con enfoque de género: más de 13.2 millones de mujeres no pueden acceder al sistema financiero formal, una cifra que evidencia una brecha estructural que va más allá de lo económico y se convierte en un problema social de gran escala.

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De acuerdo con cifras recogidas por expertos, cerca de 20 millones de adultos en el país están por fuera del crédito formal, pero son las mujeres quienes enfrentan mayores barreras, con una diferencia de 3.7 puntos porcentuales frente a los hombres. Esto no solo limita su capacidad de respuesta ante emergencias o gastos cotidianos, sino que también restringe sus oportunidades de crecimiento personal, emprendimiento y autonomía económica.

La falta de acceso a productos financieros formales empuja a muchas mujeres a recurrir a mecanismos informales como los préstamos ‘gota a gota’, conocidos por sus altas tasas de interés y riesgos asociados. Esta realidad perpetúa ciclos de endeudamiento y vulnerabilidad, afectando no solo a las mujeres, sino también a sus familias y comunidades.

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Expertos coinciden en que cerrar esta brecha no es solo una cuestión de inclusión financiera, sino un paso clave para reducir la desigualdad de género en el país. El acceso al crédito permite a las mujeres invertir en educación, emprender, mejorar sus condiciones de vida y generar estabilidad económica, lo que tiene un efecto multiplicador en el desarrollo social.

En medio de este panorama, algunas iniciativas comienzan a abrir camino. Es el caso de la fintech Monet, que recientemente anunció haber alcanzado el millón de créditos otorgados a mujeres en Colombia, por un monto superior a los 82 mil millones de pesos. Aunque este tipo de avances resulta significativo, también deja en evidencia la magnitud del reto: millones de mujeres aún siguen por fuera del sistema.

Según María Camila Fajardo, directora de Inclusión Financiera de la compañía, el objetivo es llegar precisamente a esas mujeres que históricamente han sido excluidas, muchas de ellas sin historial crediticio o con reportes negativos, mediante procesos digitales y accesibles.

Más allá de los avances puntuales, el desafío sigue siendo estructural. La inclusión financiera de las mujeres requiere no solo tecnología, sino también políticas públicas, educación financiera y un cambio en las dinámicas del sistema que históricamente ha dejado a millones por fuera.

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Mientras tanto, la cifra de más de 13 millones de mujeres sin acceso a crédito continúa siendo un recordatorio de que la igualdad de oportunidades en Colombia aún está lejos de alcanzarse.

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