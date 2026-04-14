La Superintendencia de la Economía Solidaria anunció una noticia que representa un respiro para miles de personas que, debido a reportes negativos en centrales de riesgo como DataCrédito Experian, se encuentran bloqueadas en el sistema financiero tradicional.

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Se trata de la implementación del ‘scoring’ alternativo un nuevo modelo de evaluación crediticia diseñado específicamente para el sector cooperativo. Esta medida busca que el historial crediticio no sea el único factor determinante a la hora de aprobar un préstamo.

Ante el panorama de altas tasas de interés fijadas por el Banco de la República, muchas personas han quedado excluidas del crédito bancario. El nuevo esquema de la Superintendencia introduce un análisis de viabilidad basado en proyectos y no solo en el pasado financiero del solicitante.

Puntos clave de la medida:

Enfoque en proyectos: las cooperativas podrán evaluar la viabilidad de proyectos productivos colectivos o individuales.

Soporte del crédito: el principal respaldo de la deuda será el proyecto mismo (por ejemplo, cosechas futuras o ventas proyectadas) y no exclusivamente el comportamiento previo del usuario.

Población beneficiada: está dirigido especialmente a la economía popular y esquemas de financiación asociativa.

De acuerdo con cifras de la entidad, el 85 % de los asociados a cooperativas de ahorro y crédito en Colombia pertenecen a los estratos más bajos. Son precisamente estos sectores los que enfrentan mayores restricciones cuando intentan acceder a financiamiento en la banca convencional.

“El modelo busca enfocar el análisis en la viabilidad integral de los proyectos productivos, especialmente en iniciativas de base comunitaria”, explicó María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria.

¿Es seguro y legal el ‘scoring’ alternativo?

Al ser una iniciativa regulada y promovida directamente por la Superintendencia de la Economía Solidaria, el modelo cuenta con todo el respaldo institucional. Esto permite que los colombianos reportados encuentren una alternativa legal y confiable, alejándolos de prácticas de riesgo como el ‘gota a gota’.

Con este cambio, las cooperativas ahora tienen la facultad de mirar hacia adelante —considerando los flujos de caja proyectados— en lugar de limitarse a mirar el pasado financiero de quienes buscan una oportunidad para emprender o fortalecer sus negocios.

¿Cómo funcionan las cooperativas de crédito en Colombia?

En el panorama financiero de Colombia, las cooperativas de crédito se han consolidado como pilares de la economía solidaria. A diferencia de la banca tradicional, estas entidades operan como organizaciones sin ánimo de lucro donde los usuarios no son simples clientes, sino socios-dueños. Al realizar aportes de capital, los asociados acceden a servicios de ahorro y crédito con tasas preferenciales y beneficios exclusivos.

El funcionamiento de estas entidades se basa en un modelo democrático bajo la premisa de “un asociado, un voto”, garantizando que las decisiones busquen el beneficio mutuo y el desarrollo local. En el país, nombres como Financiera Comultrasan, Confiar y JFK Cooperativa Financiera lideran el sector, ofreciendo convenios y productos que impulsan la inclusión financiera en diversas regiones.

Finalmente, es importante destacar que su operación está estrictamente regulada. La mayoría de estas instituciones se encuentran bajo la vigilancia de la Supersolidaria, lo que brinda seguridad a los ahorradores y asegura que el enfoque social permanezca como el eje central de su actividad económica.

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