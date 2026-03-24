Este reconocimiento destaca su capacidad para transformar el acceso al crédito en mercados donde predomina el efectivo, como Colombia.

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Addi se ha posicionado como una de las pocas fintech latinoamericanas en este ranking, compartiendo espacio con compañías como Google, Nvidia, Adidas y Walmart.

Su modelo “compra ahora y paga después” (BNPL), impulsado por inteligencia artificial, ha permitido ampliar el acceso al crédito en un país donde solo 20% de los consumidores tiene tarjeta de crédito.

La compañía atiende a 2,7 millones de usuarios y trabaja con 33.000 comercios aliados. Además, ha implementado herramientas de inteligencia artificial como su asistente virtual, que gestiona la mayoría de interacciones con clientes, mejorando la eficiencia operativa.

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Estos avances han contribuido a superar los 150 millones de dólares en ingresos anualizados y a mantener rentabilidad durante varios trimestres.

En los últimos años, Addi ha registrado un crecimiento acelerado, expandiendo su cobertura a más del 90% del territorio colombiano y consolidándose como un actor clave en la inclusión financiera digital del país.

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