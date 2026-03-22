La Sabana de Bogotá sigue consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo económico y empresarial del país, y en medio de ese crecimiento acaba de entrar en operación un nuevo complejo hotelero que promete elevar el nivel de la oferta en la zona: el Hotel B3 Sibelius, ubicado en Chía.

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El proyecto ha llamado la atención no solo por su tamaño y enfoque corporativo, sino también por el costo que deberán asumir quienes quieran hospedarse allí.

Aunque las tarifas pueden variar dependiendo de la temporada, la disponibilidad y el tipo de habitación, el rango de precios ya se empieza a definir en el mercado.

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De acuerdo con la oferta general de hoteles de gama ejecutiva en la Sabana de Bogotá, los valores estimados para las reservas de habitaciones son:

Habitaciones estándar: entre 280.000 y 350.000 pesos por noche.

Suites o habitaciones especiales: pueden alcanzar o superar los 450.000 pesos por noche

Estos valores coinciden con lo que ya muestran algunas plataformas de reserva, donde el costo promedio por noche en este hotel se ubica aproximadamente entre los 350.000 y 470.000 pesos, dependiendo de la fecha y las condiciones de la reserva.

En ese sentido, el B3 Sibelius se posiciona dentro del rango medio-alto del mercado hotelero en la Sabana, especialmente enfocado en viajeros corporativos y estadías de negocios.

Detalles del nuevo megahotel en Chía

El B3 Sibelius destaca por ser un proyecto diseñado específicamente para atender la creciente demanda de servicios empresariales en el corredor norte de Bogotá. El complejo cuenta con 139 habitaciones en diferentes tipologías, incluyendo opciones ‘king’, ‘twin’ y ‘suites’, pensadas tanto para estadías cortas como prolongadas.

Además, incorpora espacios que van más allá del hospedaje tradicional:

Salones para eventos corporativos y sociales.

Áreas de coworking y lounges ejecutivos.

Espacios tipo “media room” para producción de contenido.

Restaurante propio con concepto bistró.

De hecho, el hotel incluye el restaurante Cuatro Bistró, una propuesta gastronómica inspirada en la cocina europea con influencias francesas, italianas y mediterráneas, abierta tanto a huéspedes como a visitantes externos.

Ubicación estratégica en la Sabana

Uno de los principales diferenciales del proyecto es su ubicación. El hotel se encuentra en el municipio de Chía, muy cerca de la autopista norte y de puntos clave como la Universidad de La Sabana, clínicas y centros empresariales.

Esta localización responde al crecimiento acelerado de municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá, que en los últimos años han pasado de ser zonas residenciales a convertirse en sitios económicos y académicos de alta relevancia.

De hecho, la Sabana de Bogotá ya aporta cerca del 30 % del PIB de Cundinamarca, lo que explica el aumento en inversiones de infraestructura hotelera y de servicios en la región.

El Hotel B3 Sibelius no es un proyecto menor. Su desarrollo implicó una inversión superior a los 35.000 millones, con el objetivo de responder a la creciente demanda de alojamiento de alto nivel en la zona.

Además, su apertura también tiene impacto en el empleo y la economía local, ya que generó decenas de puestos de trabajo directos y fortalece el ecosistema empresarial del municipio.

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