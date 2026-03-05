El sector hotelero nacional alertó sobre una fuerte pérdida de empleo tras la entrada en vigor de la reforma laboral y el aumento del 23 % del salario mínimo en 2026.

Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), en los primeros ocho meses desde la implementación de estas medidas se han perdido más de 109.000 puestos de trabajo en el sector.

De acuerdo con cifras del Dane citadas por el gremio, la población ocupada en el subsector de alojamiento y servicios de comida pasó de 1,75 millones a 1,64 millones de personas, lo que representa una caída del 6,2 %.

En particular, el alojamiento turístico habría perdido alrededor de 11.000 empleos directos, situación que genera preocupación debido a que esta actividad depende en gran medida de la mano de obra y tiene un impacto importante en el empleo regional.

Cotelco advierte que el sector enfrenta una combinación compleja: mayores costos laborales derivados del aumento del salario mínimo, junto con una disminución de las ventas en muchos establecimientos.

Esta situación limita la capacidad de los hoteles para generar y mantener empleo formal.

La caída más fuerte en el empleo se registra en hoteles pequeños, especialmente aquellos con entre 0 y 50 habitaciones, donde la reducción llega al 15,1 %.

Además, en departamentos como Cesar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander varios empresarios reportaron disminución en sus ventas. Ante este panorama, el gremio pidió al Gobierno abrir espacios de diálogo técnico y analizar posibles incentivos para apoyar al sector.

Salario mínimo en Colombia y por qué podría causar desempleo

El aumento del salario mínimo puede generar desempleo cuando el costo de contratar trabajadores sube más rápido que la capacidad de las empresas para pagar esos salarios.

En Colombia, el incremento del salario mínimo del 23 % en 2026 ha generado preocupación en algunos sectores porque eleva los costos laborales de las empresas, especialmente de aquellas con menor margen de ganancia como hoteles, restaurantes, comercio y pequeñas empresas.

Cuando el salario mínimo sube de forma significativa, las empresas deben pagar más no solo en sueldo base, sino también en prestaciones sociales, aportes a seguridad social, primas y cesantías, que se calculan sobre ese salario.

Esto aumenta el costo total por trabajador. Si los ingresos de la empresa no crecen al mismo ritmo, los empleadores pueden verse obligados a reducir personal, congelar nuevas contrataciones o incluso cerrar operaciones.

El impacto suele ser mayor en pequeñas y medianas empresas, que tienen menos capacidad financiera para absorber aumentos de costos. En algunos casos también se incentiva la informalidad laboral, ya que algunos negocios optan por contratar trabajadores sin prestaciones para reducir gastos.

Sin embargo, el efecto no siempre es automático. Algunos economistas señalan que un salario mínimo más alto también puede aumentar el consumo de los hogares, lo que impulsa la economía.

Por eso, el impacto final depende de factores como la productividad, el crecimiento económico, la inflación y la capacidad de las empresas para adaptarse a los nuevos costos laborales.

