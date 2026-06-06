Aprender inglés y obtener una certificación sin costo será posible para cientos de personas en Bogotá gracias a una nueva convocatoria del programa Yes, Bogotá, una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en alianza con el SENA.

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(Vea también: Oportunidad para conseguir empleo en Bogotá: feria ofrece 1.000 vacantes para bilingües)

Esa estrategia busca fortalecer las competencias laborales de los participantes y facilitar su acceso a sectores que demandan talento bilingüe, como tecnología, turismo, gastronomía, audiovisuales y centros de servicios empresariales.

La formación incluye 48 horas de clases sincrónicas, actividades prácticas, prueba de clasificación y certificación gratuita. Según explicó el Distrito, la convocatoria está dirigida a personas mayores de edad que residan en la capital y quieran mejorar su perfil profesional mediante el aprendizaje del idioma.

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Además, la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, invitó especialmente a las personas mayores de 50 años a aprovechar esta oportunidad de formación para responder a las exigencias actuales del mercado laboral.

Cómo inscribirse al programa ‘Yes, Bogotá’ para aprender inglés gratis

Las personas interesadas en acceder a uno de los cupos deben presentar primero el Sena Placement Test, una prueba que permite identificar el nivel de conocimiento del idioma y ubicar a cada participante en el curso correspondiente.

Una vez obtengan el resultado, deberán diligenciar el formulario de inscripción habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, registrar el puntaje alcanzado y adjuntar el soporte de la prueba. El proceso estará disponible hasta el 8 de junio de 2026 o hasta agotar los cupos.

La convocatoria contempla clases en vivo, ejercicios teóricos y prácticos, así como la entrega de un certificado respaldado por el Sena para quienes completen satisfactoriamente el proceso formativo.

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Programa ya ha certificado a miles de bogotanos

La apuesta por el bilingüismo no es nueva. A comienzos de este año, el programa ‘Yes, Bogotá’ reportó la certificación de cerca de 3.800 personas, una estrategia con la que el Distrito busca reducir brechas laborales y conectar a los participantes con oportunidades de empleo en sectores donde el inglés es una habilidad cada vez más valorada.

De acuerdo con la administración distrital, la iniciativa continuará ampliando su cobertura mediante nuevas convocatorias enfocadas en fortalecer las capacidades de los ciudadanos y mejorar sus posibilidades de inserción laboral en un mercado cada vez más competitivo.

Este enfoque queda mucho más periodístico porque arranca por el hecho, menciona desde el inicio el nombre del programa, las entidades involucradas, los beneficiarios, la fecha límite y luego desarrolla el paso a paso de inscripción, que es lo que realmente busca el lector.

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