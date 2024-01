Cada año el requisito en empleos de dominar el idioma inglés en un alto nivel es de mayor demanda, pues las empresas y microempresarios saben que las oportunidades que brinda un empleado al saber este idioma son múltiples.

Por otro lado, para emprender un viaje al exterior es importante contar con el idioma universal, ya que podrá entender indicaciones en aeropuertos, preguntar por direcciones, pedir comida en restaurantes y conocer gente.

Ya sea que haya aprendido en un instituto, en el colegio, o por autoaprendizaje ser bilingüe le puede garantizar una ventaja en el mercado para obtener un trabajo.

Si usted lo domina a la perfección puede trabajar remotamente con empresas de otros países con esa lengua nativa, como Estados Unidos o Canadá.

Además, si la empresa tiene algún cliente que no sepa español este es el idioma universal que pondrá a la empresa en el radar internacional.

Sin embargo, en Colombia no es sencillo aprender este idioma. Generalmente en los colegios sólo se aprende el verbo to be y un poco más, pero no es muy especializado, a menos, claro, que sea un colegio bilingüe.

Por otro lado, los institutos privados que ofrecen cursos de inglés como Berlitz, el Centro Colombo Americano, British Council, International House o English Live, tienen mensualidades e inscripciones por altos costos que no todos los padres de familia pueden cubrir.

Cursos de inglés ‘online’ gratuitos en 2024

Cambridge tiene un test gratuito para que pueda conocer en qué nivel de inglés está según el Marco Común Europeo de Referencia, los cuales son A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

Somos Cosmos ofrece cursos gratis de este idioma desde el nivel más básico con textos y audios, preguntas tipo quiz, y otros recursos que le ayudarán.

Usa Learns ofrece cursos de inglés de niveles básicos e intermedios para quienes desean aprender verbos, frases, conversaciones y entender qué dicen los nativos de países con esta lengua.

Puede acudir a la página Aprender Gratis para aprender con podcasts, vídeos, películas y gráficos hasta el nivel más avanzado, C2.

Además, asegura certificado para cuando sea requerido. En caso de desear presentar exámenes internacionales como TOEFL, IELTS, entre otros podrá prepararse sin costo alguno.

Aba English aclara que cada día hay nuevos vídeos de gramática inglesa preparados por los profesores de la plataforma.

Los profesores son nativos y los vídeos son desde el inglés más básico al más avanzado con una dificultad progresiva. Además, puede disfrutar de los vídeos con subtítulos en inglés o en su idioma natal.

Para aprender el nivel básico A1 Edutin brinda 6 objetivos desde cómo presentarse ante otras personas, hablar de situaciones ocurridas en el pasado, como un viaje, o hablar sobre sus gustos y pasiones.

Edutin también ofrece certificaciones en cada nivel alcanzado por el estudiante y chats en tiempo real con otros aprendices de distintos países.

Pulzo complementa:

Hablar inglés ofrece numerosos beneficios que abarcan desde oportunidades profesionales hasta enriquecimiento personal.

En primer lugar, el inglés es considerado el idioma internacional de los negocios y la comunicación. Muchas empresas y organizaciones internacionales utilizan el inglés como lengua franca, lo que significa que ser competente en este idioma puede abrir puertas a una amplia gama de oportunidades laborales a nivel global.

