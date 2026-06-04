Lulo Bank lanzó un nuevo CDT digital que puede abrirse directamente desde el celular, con montos desde 100.000 pesos y plazos entre 90 y 540 días.

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Durante su campaña de lanzamiento, entre el 9 y el 14 de junio de 2026, los usuarios podrán asegurar una tasa fija de 13 % efectivo anual para plazos de 180 a 540 días.

Después de esa fecha, las tasas llegarán hasta 12 % efectivo anual, dependiendo del plazo escogido. El banco destacó que estas tasas están por encima de la inflación anual registrada en abril de 2026, que fue de 5,68 %, lo que permitiría que el dinero gane valor real con el tiempo.

El producto busca responder a nuevas formas de ahorro en Colombia, donde cada vez más personas destinan dinero a metas específicas como viajes, estudios, compra de vehículo o emergencias.

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Según datos de inclusión financiera, la mayoría de colombianos ahorra pensando en imprevistos y objetivos de corto y mediano plazo.

Lulo Bank explicó que su CDT se integra con otras herramientas digitales como los “bolsillos” de ahorro, que permiten separar dinero según cada meta.

El banco recordó que el dinero invertido en un CDT no puede retirarse antes del vencimiento y que los depósitos cuentan con respaldo de Fogafín hasta por 50 millones de pesos.

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