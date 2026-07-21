La expansión de Grupo Nutresa en Venezuela sigue tomando fuerza. Según reveló Portafolio, la compañía acordó la compra de Industrias Tío Rico, la marca que domina el negocio de los helados en ese país.

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Aunque la negociación aún debe cumplir algunos requisitos antes de concretarse, el diario económico indicó que la operación estaría valorada en más de 30 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los movimientos más relevantes del grupo colombiano durante el último año.

Gilinski no solo compró una marca: también una red para crecer

Más que quedarse con un nombre reconocido entre los venezolanos, Nutresa incorporará una infraestructura que le permitirá fortalecer su operación en ese país.

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De acuerdo con Portafolio, el acuerdo incluye una planta de producción en Guacara (estado Carabobo), cinco centros de distribución y un complejo industrial de 210.000 metros cuadrados

Además, tendrá marcas tradicionales como:

Tío Rico

Bati Bati

Crema Real

Chocolito

Merengada

Rico Gol

Chocomalta.

El objetivo, según explicó el presidente de la compañía, Jaime Gilinski, es seguir ampliando la presencia de Nutresa en la categoría de helados dentro del mercado venezolano.

La apuesta por Venezuela viene desde hace meses

La compra de Tío Rico no aparece de manera aislada. Según recordó Portafolio, Nutresa había señalado a comienzos de este año que Venezuela sería uno de los mercados clave para su crecimiento internacional.

En esa estrategia también figuran adquisiciones recientes como Mimo’s, en Colombia, y las operaciones sobre Yupi y La Universal, en Ecuador, con las que el grupo ha reforzado diferentes líneas de negocio.

Incluso, Jaime Gilinski había anticipado que buscaba acelerar la presencia de los productos de Nutresa en territorio venezolano, una meta que cobra fuerza con esta nueva negociación.

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