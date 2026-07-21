En medio de los diferentes hechos controversiales en Colombia, un grupo de compradores afectados por irregularidades en la entrega de automóviles de lujo en la vitrina del norte de Bogotá interpondrá acciones penales ante la Fiscalía para recobrar millonarios anticipos, confirmó El Tiempo.

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Si bien se han cruzado cartas para argumentar que estos son incumplimientos comerciales en revisión, varios de los compradores y ahora alegados damnificados de la exclusiva vitrina, ubicada en el norte de Bogotá, anuncian que van a acudir a instancias legales para recuperar las millonarias sumas que alcanzaron a desembolsar como anticipo por los vehículos.

La representación técnica y comercial de la prestigiosa marca italiana en el país pertenecía a la sociedad Autos Italianos de Colombia S.A., organización corporativa cuya casa matriz reside en Panamá.

Frente a los reclamos de los usuarios, Henry Ávila, representante suplente en la capital, se desligó de la gestión actual y recomendó buscar asesoría jurídica, aclarando que no formaba parte del grupo accionista.

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Los registros mercantiles ubican como directivos principales a los ejecutivos mexicanos Sergio de la Vega y Erik Stolberg Fernández, acompañados por el empresario colombiano Jorge Enrique Carvajales Orozco.

Carvajales Orozco ejerció la presidencia de Reficar entre 2006 y 2008, periodo por el cual compareció a interrogatorio debido a indagaciones sobre sobrecostos en la reconstrucción de la refinería.

Consultado telefónicamente sobre el caso, su entorno confirmó la recepción de un cuestionario enviado por El Tiempo, aunque hasta la fecha no existe una respuesta oficial por parte del exdirectivo.

La cancelación de la franquicia oficial de Ferrari por parte de la casa matriz obedeció a un severo conflicto financiero originado por un crédito incumplido entre sociedades privadas.

En octubre de 2024, el grupo empresarial de Autos de Alta Gama Holdings Inc., otorgó un préstamo con garantía prendaria a favor de Italian Motors Holdings S.A., propietaria de Automóviles Italianos de Panamá S.A., y Autos Italianos de Colombia S.A., sociedades que en ese entonces eran y habían venido siendo distribuidoras de Ferrari en Panamá y en Colombia por más de 10 años.

Debido al impago del crédito, el 25 de mayo de 2026, Italian Motors Holdings dio en pago las acciones antes referidas a Autos de Alta Gama Holdings Inc., por lo que, a partir de esa fecha, dicha sociedad asumió la propiedad de Autos Italianos de Colombia S.A. y de su filial en Panamá.

Esa cesión de control accionario no autorizada desencadenó la inmediata terminación del contrato de distribución por parte del fabricante internacional.

La nueva administración de Ferrari en Colombia comunicó a los compradores afectados que no es posible asumir compromisos concretos respecto de fechas, resultados o formas específicas de atención mientras no finalice la revisión correspondiente de documentos y se cuente con información.

El equipo directivo argumenta haber hallado graves desajustes contables y contractuales que exigen un análisis exhaustivo para esclarecer la administración anterior.

Especialistas del sector automotor advierten que la cuantía global del fraude representa cifras elevadas por el costo de personalización e impuestos de cada deportivo.

Frente a la falta de soluciones inmediatas, los compradores de Ferrari otorgaron poderes judiciales a juristas expertos para interponer querellas formales por posibles conductas de estafa agravada, concierto para delinquir y presunto lavado de activos.

Asimismo, conviene revisar las solicitudes tramitadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, donde los usuarios radicaron peticiones de protección al consumidor.

Por ahora, se confirma que Ferrari Norteamérica transmitió un mensaje de tranquilidad a los propietarios del país anunciando la selección de un nuevo concesionario oficial.

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