Varios clientes de Ferrari en Colombia aseguran atravesar una situación de incertidumbre luego de haber entregado millonarios anticipos para la compra de vehículos de lujo que, según afirman, nunca les fueron entregados. Los compradores ahora buscan respuestas sobre el destino del dinero consignado, tras conocerse que el concesionario autorizado de la marca dejó de operar oficialmente en el país.

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Según reveló El Tiempo, desde hace cerca de dos meses varios afectados han intentado obtener información sobre los recursos que pagaron por automóviles de alta gama adquiridos en la vitrina ubicada en la calle 103 con carrera 19, en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con las denuncias conocidas por el diario, algunos clientes alcanzaron a consignar el 25 % del valor de los vehículos que habían separado.

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Uno de los casos corresponde a un Ferrari Roma Spider color Nero DS, cuyo precio base para julio de 2025 era de 410.000 dólares, cifra que equivalía aproximadamente a 1.700 millones de pesos. Con las personalizaciones solicitadas por el comprador, el costo habría ascendido a cerca de 2.000 millones de pesos.

Uno de los empresarios afectados, que pidió mantener su identidad en reserva, aseguró a El Tiempo que el vehículo debía ser entregado en mayo de este año, pero el plazo ya se cumplió sin que recibiera el automóvil ni una solución.

“El carro me lo iban a entregar en mayo, pero ya han pasado dos meses y lo único que me dijo el representante legal es que consiguiera abogado para que me devolvieran la plata y que él ya no tenía nada que ver con los representantes de la marca”, afirmó.

La investigación del medio mencionado señala que los contratos fueron suscritos por Autos Italianos de Colombia S. A., sucursal Colombia, empresa con casa matriz en Panamá que actuaba como representante autorizado de Ferrari en el país.

En los documentos consultados por el medio aparece como representante legal suplente Henry Ávila Herrera, quien fue contactado por El Tiempo. El ejecutivo manifestó que ya no trabaja con la marca, que no hace parte de la directiva y que tampoco ha sido accionista del concesionario.

De acuerdo con expertos consultados por el diario, la concesión había sido otorgada originalmente a un empresario mexicano que también administraba la representación de Ferrari en Panamá. Sin embargo, esa autorización habría sido retirada por la fabricante italiana después de que, presuntamente, la concesión fuera vendida sin autorización a un empresario salvadoreño.

Ferrari informó oficialmente la salida del concesionario

Los clientes comenzaron a recibir desde junio una comunicación enviada desde Estados Unidos y firmada por Luca Zanetti, presidente de Ferrari para Norteamérica. En la carta, la compañía informa que Autos Italianos de Colombia dejó de pertenecer a la red oficial de concesionarios autorizados.

“A partir del 4 de junio de 2026, ya no forma parte de la red de concesionarios autorizados de Ferrari en Colombia. Estamos en proceso de designar un nuevo representante autorizado para garantizar una representación sostenible y de alta calidad”, señala el documento conocido por el medio.

La comunicación también indica que la atención técnica y las garantías seguirán prestándose mediante canales autorizados mientras se define el nuevo representante de la marca en el país.

Aunque Ferrari confirmó el cambio de representación comercial, varios compradores aseguran que la carta no aclara qué ocurrirá con los anticipos ya consignados.

Uno de los afectados indicó al diario que la principal inquietud es conocer el mecanismo para recuperar los recursos entregados hace más de un año y los intereses generados durante ese tiempo.

Especialistas del sector automotor explicaron a El Tiempo que este tipo de vehículos suele comercializarse mediante pedidos internacionales, ya que cada país recibe un número limitado de unidades y los tiempos de entrega normalmente superan los seis meses.

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El Tiempo también estableció que entre los directivos de Autos Italianos de Colombia figuran los empresarios mexicanos Sergio de la Vega y Erik Stolberg Fernández, así como el colombiano Jorge Enrique Carvajales Orozco, quien fue presidente de Reficar entre 2006 y 2008.

Al cierre de la publicación, el diario informó que esperaba una respuesta de Carvajales sobre la situación de los compradores, mientras otro de los directivos manifestó que consultaría el caso antes de pronunciarse.

Por ahora, los clientes continúan a la espera de una solución que les permita recuperar los recursos entregados o conocer el futuro de los vehículos que contrataron.

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