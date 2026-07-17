El mercado de vehículos nuevos en Colombia mantiene una dinámica positiva durante 2026, impulsado por la recuperación de las ventas, mejores condiciones de financiamiento y una mayor oferta de modelos en diferentes segmentos. En ese panorama, las camionetas SUV continúan siendo las favoritas de muchos compradores gracias a su mayor espacio, altura y versatilidad para el uso diario y los viajes.

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En ese contexto, Chevrolet anunció la llegada al país de un nuevo modelo con el que busca fortalecer su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento. Se trata del nuevo Sonic, un SUV compacto que ya está disponible en la red de concesionarios de la marca y que llega con un precio de entrada inferior a los 90 millones de pesos.

Qué trae el Chevrolet Sonic

El nuevo Chevrolet Sonic estará disponible en dos versiones. La Premier tendrá un precio de lanzamiento de 87’990.000 pesos, mientras que la variante RS se comercializará desde 91’990.000, ubicándose entre las alternativas para quienes buscan una SUV compacta con un mayor nivel de equipamiento.

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Entre las novedades del vehículo se encuentra un panel de instrumentos digital de ocho pulgadas y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas, compatible de manera inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora actualizaciones remotas de software (Over-the-Air), una función que permite mantener algunos sistemas al día sin necesidad de acudir al concesionario.

En materia de seguridad, el modelo incluye seis airbags y la nueva generación del sistema Chevrolet Intelligent Driving, que reúne diferentes asistencias para apoyar al conductor durante la conducción.

A ello se suma la plataforma OnStar, con acceso durante ocho años al plan básico en Colombia. Este servicio permite utilizar la aplicación myChevrolet para ejecutar comandos remotos y consultar diferentes funciones del vehículo. Además, el SUV cuenta con conexión Wi-Fi integrada.

Así es el motor del nuevo SUV de Chevrolet

En el apartado mecánico, el nuevo Sonic equipa un motor turbo de 1.0 litros que desarrolla 116 caballos de potencia y 160 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades.

Según la información entregada por la compañía, la suspensión fue calibrada para ofrecer un equilibrio entre comodidad y comportamiento dinámico, tanto en recorridos urbanos como en carretera.

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Con este lanzamiento, Chevrolet amplía su portafolio de camionetas en Colombia en un momento en el que las SUV siguen liderando las preferencias del mercado nacional, un segmento que continúa creciendo gracias a la combinación de espacio interior, posición elevada de manejo y un equipamiento tecnológico cada vez más amplio incluso en modelos con precios inferiores a los 90 millones de pesos.

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