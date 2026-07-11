El Grupo Volkswagen, uno de los gigantes automotrices más importantes del mundo, anunció que reducirá el número de modelos que ofrece en su portafolio global hasta en un 50 %, como parte de un plan de reestructuración para enfrentar la caída en sus ventas y la intensa competencia de fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

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Así lo recogió The New York Times, que explicó que el objetivo principal de la compañía es reducir costos y simplificar operaciones en un contexto donde la compañía ha tenido dificultades para competir con empresas chinas que ofrecen autos eléctricos más asequibles y con tecnología avanzada.

El recorte de modelos forma parte de una estrategia más amplia. La empresa también planea disminuir su capacidad de producción a 9 millones de vehículos al año, frente a una meta previa de 12 millones antes de la pandemia y de alrededor de 10 millones más recientemente.

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En un video, citado por el medio estadounidense, el director ejecutivo Oliver Blume señaló la necesidad de “deshacerse del exceso de capacidad”, lo que podría implicar cierres de fábricas, aunque no se dieron detalles específicos al respecto.

The New York Times destaca que este plan parece un reconocimiento de que Volkswagen se había vuelto “demasiado grande y compleja”. La transición global de los vehículos de combustión fósil a los eléctricos ha afectado a muchos fabricantes tradicionales y ha impulsado el auge de los productores chinos.

Algunas marcas del grupo ofrecen autos muy similares con diferencias menores en diseño y características, lo que incrementa costos y complejidad.

El anuncio llega en medio de rumores reportados por la prensa alemana sobre posibles despidos de hasta 100.000 trabajadores antes de finalizar la década y el cierre de cuatro fábricas en Europa. Sin embargo, The New York Times explica que recortes tan drásticos no son habituales en Volkswagen ni en la industria alemana, que prefiere cambios graduales.

Representantes sindicales y líderes políticos del estado de Baja Sajonia, que tienen mayoría en el consejo de supervisión de 20 miembros, han manifestado su oposición a medidas profundas.

La compañía emplea a 657.000 personas en todo el mundo y cuenta con 111 instalaciones de producción en todos los continentes, excepto Australia y Antártida. Sus marcas incluyen Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini y Bentley.

El artículo menciona el caso específico de la planta de Audi en Neckarsulm, donde unos 15.000 trabajadores ensamblan modelos y donde los residentes temen el impacto económico de un posible cierre.

¿Cómo afecta la caída en ventas?

Los resultados financieros recientes reflejan la crisis. The New York Times reporta que las ventas en China —un mercado clave donde Volkswagen fue líder durante años— cayeron un 20 % en el primer trimestre, continuando una tendencia negativa de varios años. A nivel general, las ventas bajaron un 2 % y los beneficios cayeron un 28 % en el mismo periodo, alcanzando 1.600 millones de euros.

Porsche, una de las marcas más rentables del grupo, ha sido afectada por los aranceles del 25 % impuestos por Estados Unidos a los autos importados. Además, la competencia china es cada vez más fuerte: en mayo, los fabricantes chinos vendieron más vehículos en la Unión Europea y Reino Unido que los japoneses, según datos citados por el diario.

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