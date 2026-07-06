Por: VALORA ANALITIK

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La expedición de la licencia de conducción por primera vez mantiene una alta demanda en Colombia, especialmente en Bogotá, donde este documento se ha consolidado como una herramienta para ampliar las alternativas de movilidad y acceder a oportunidades laborales que requieren desplazamiento.

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De acuerdo con cifras de OlimpIA, compañía homologada como Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) por la Superintendencia de Transporte, los hombres concentran más del 71 % de las solicitudes para obtener la licencia de conducción por primera vez en la capital. La edad promedio de los aspirantes, según la entidad, es de 28 años.

El aumento de ciudadanos interesados en realizar este trámite ha coincidido con la aplicación de herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer la seguridad y la trazabilidad del proceso. Actualmente, los aspirantes deben superar distintas validaciones para confirmar su identidad, registrar el cumplimiento de las etapas de formación y verificar que los exámenes médicos, teóricos y prácticos se desarrollen conforme a la normativa vigente.

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Cleyton Clark, director de Negocios encargado del SICOV en OlimpIA, explicó que los controles se aplican desde el inicio del proceso y acompañan al ciudadano durante las diferentes fases requeridas para obtener el documento.

“Obtener una licencia de conducción hoy es mucho más que cumplir un requisito para movilizarse. La tecnología permite validar la identidad del ciudadano durante todo el proceso, registrar cada etapa de su formación y garantizar que el documento llegue únicamente a quien realmente cumplió con las exigencias establecidas por la normativa”, afirmó Clark.

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El trámite comienza con la inscripción del ciudadano en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Después, el aspirante debe presentar la evaluación de aptitudes físicas, mentales y motrices en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC). Tras aprobar este requisito, deberá completar la formación obligatoria en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA), que incluye componentes teóricos y prácticos.

Durante estas etapas se aplican controles biométricos, entre ellos la validación de huella dactilar y el reconocimiento facial. Estos mecanismos permiten comprobar que la persona inscrita sea la misma que presenta los exámenes, asiste a las clases y cumple las evaluaciones necesarias para acceder a la licencia.

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Recomendaciones para tramitar la licencia de conducción por primera vez

Antes de iniciar el proceso, los ciudadanos deben verificar que estén inscritos en el Runt y confirmar que no registren multas pendientes de pago en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Para solicitar una licencia de conducción de servicio particular, la edad mínima es de 16 años. Cuando el aspirante sea menor de edad, deberá contar con la autorización de sus padres o acudientes, según corresponda.

También es indispensable realizar los exámenes médicos y el curso de conducción únicamente en centros autorizados por las autoridades competentes. Los CRC y CEA habilitados reportan la información directamente a las plataformas oficiales, lo que permite que cada etapa tenga trazabilidad y pueda ser revisada por los organismos de control.

OlimpIA recomendó evitar intermediarios y desconfiar de ofertas que prometan expedir licencias sin cumplir los exámenes o la formación exigida. La entidad cuenta con más de 600 centros aliados en el país, cuya ubicación y tarifas pueden consultarse en la plataforma Milicencia.co antes de efectuar cualquier pago.

Una vez el Runt refleje la aprobación del examen médico y del curso de conducción, el ciudadano deberá solicitar una cita para la toma de fotografía y la expedición del documento. En Bogotá, donde el volumen de solicitudes suele ser mayor, programar este paso con anticipación puede contribuir a reducir los tiempos de espera.

“El trámite es personal y no puede ser realizado por terceros. Las validaciones biométricas hacen parte de cada etapa y buscan evitar irregularidades en la expedición de las licencias”, agregó Clark.

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