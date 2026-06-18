Por: VALORA ANALITIK

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El proyecto de ley que buscaba implementar un sistema de licencia de conducción por puntos en Colombia sufrió un revés definitivo en el Congreso de la República. Aunque la iniciativa había superado la mayoría de las etapas legislativas y se encontraba cerca de convertirse en ley, finalmente fue archivada tras no obtener el respaldo necesario durante la votación del informe de conciliación en la Cámara de Representantes.

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La propuesta había avanzado en los debates reglamentarios tanto en Senado como en Cámara. Sin embargo, el rechazo del texto conciliado entre ambas corporaciones impidió que completara su trámite legislativo, dejando sin efecto una de las reformas más relevantes planteadas recientemente en materia de seguridad vial.

(Vea también: Novedad con la licencia de conducción en Colombia; muchos conductores podrían perderla)

¿Cómo iba a funcionar la licencia de conducción por puntos?

El proyecto contemplaba la creación de un sistema mediante el cual cada conductor recibiría inicialmente 26 puntos asociados a su licencia de conducción. A partir de ese momento, las infracciones de tránsito generarían descuentos progresivos en el puntaje acumulado, de acuerdo con la gravedad de la conducta cometida.

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La iniciativa también establecía condiciones especiales para los nuevos conductores. Durante los primeros meses de vigencia de la licencia, el acceso pleno a determinadas facultades y beneficios estaría sujeto al comportamiento demostrado en las vías. Aquellos que mantuvieran un historial libre de infracciones durante el primer año podrían acceder a la totalidad de los beneficios contemplados en la normativa.

Por el contrario, quienes registraran sanciones o incumplieran las normas de tránsito permanecerían por más tiempo bajo ciertas restricciones establecidas por el sistema.

(Lea también: Conozca los tipos de licencia de conducción en Colombia)

De acuerdo con el articulado, las infracciones consideradas leves implicarían la pérdida de cuatro puntos, mientras que las conductas catalogadas como más graves podrían generar descuentos de hasta diez puntos. La medida buscaba incentivar una conducción responsable y reducir los comportamientos de riesgo en las carreteras del país.

Además, el proyecto señalaba que los conductores que perdieran la totalidad de los 26 puntos enfrentarían la suspensión de su licencia durante nueve meses. Una vez finalizado ese periodo, el puntaje sería restablecido y el ciudadano podría recuperar la autorización para conducir.

La iniciativa fue promovida por el senador Julio Elías Vidal, quien argumentó que este modelo ha sido adoptado en distintos países como una herramienta para fortalecer la seguridad vial y fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito. No obstante, la falta de consenso en la fase final del trámite legislativo impidió que la propuesta se convirtiera en ley.

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