Por: El Espectador

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Colombia estrena un nuevo marco tarifario para el servicio de aseo, el cual estará vigente durante los próximos 15 años, después de más de una década sin que se hicieran ajustes en esta materia. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió el 30 de julio la Resolución 1040 de 2026, implementando un cambio estructural que responde tanto a inquietudes ciudadanas como a fallos judiciales recientes, en el marco del programa Basura Cero impulsado desde hace años por el presidente Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá.

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De acuerdo con la información oficial consignada en la resolución de la CRA, el nuevo marco tarifario no establece directamente el valor a pagar por los usuarios, sino que cambia la metodología mediante la cual se calcularán las tarifas a partir del 1 de enero de 2027. Esta actualización cobija a todas las ciudades con más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, entre ellas Bogotá, donde el problema de residuos es especialmente complejo: según datos mencionados en el texto, la capital produce diariamente más de 6.000 toneladas de residuos ordinarios, a las que se deben añadir otras 1.000 toneladas que, de manera indebida, terminan en las calles y espacio público.

El corazón de este nuevo marco radica en que el país se mueve de un modelo centrado únicamente en recolección, transporte y disposición en rellenos sanitarios hacia una lógica donde la separación en la fuente cobra protagonismo; a ello se suma la revalorización del trabajo de los recicladores, con el fin de avanzar en el programa Basura Cero. Este modelo prioriza el aprovechamiento de materiales y se enfoca en la inclusión social de quienes viven del reciclaje, respondiendo no solo a una necesidad ambiental sino también social y jurídica.

La resolución también atiende un fallo de la Corte Constitucional que, a raíz de una acción de cumplimiento de recicladores, ordenó a la CRA establecer un régimen transitorio que garantizara la continuidad y la calidad del servicio de aseo en Bogotá. Así, la ampliación de los contratos actuales de los cinco operadores principales de la ciudad (Promoambiental Distrito, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia) fue autorizada hasta el 30 de noviembre de 2027. La extensión funcionará hasta que se cumplan dos condiciones fundamentales: la entrada en vigencia del nuevo marco tarifario o la definición del esquema específico de aseo para Bogotá por parte de la administración distrital.

Este proceso, sustentado en decisiones de la CRA y la Corte Constitucional, representa un cambio histórico en el manejo de residuos en Colombia, orientado hacia prácticas más sostenibles y justas con los recicladores.

¿En qué consiste el nuevo marco tarifario de aseo definido por la CRA para Colombia?

El nuevo marco tarifario de aseo, establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) mediante la Resolución 1040 de 2026, introduce un método diferente para calcular las tarifas que pagarán los usuarios. Aunque no fija precios concretos, este esquema prioriza la separación de residuos y la participación de los recicladores en el servicio, buscando cumplir con los objetivos del programa Basura Cero y responder a los retos de ciudades como Bogotá.

¿Por qué fue necesario ampliar los contratos de operadores de aseo en Bogotá?

La ampliación de los contratos de los cinco operadores de aseo en Bogotá se dio tras un fallo de la Corte Constitucional, que ordenó a la CRA establecer un régimen transitorio para garantizar el servicio en momentos de transición. De esta manera, los actuales contratos se extienden hasta el 30 de noviembre de 2027 o hasta que el nuevo marco tarifario entre en vigor o se defina el esquema distrital, asegurando la continuidad del servicio público de aseo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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