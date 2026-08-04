Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá celebra sus 488 años y, como parte de esta conmemoración, Catastro Bogotá ofrece un regalo especial enfocado en fortalecer la cultura deportiva y la vida saludable entre los habitantes de la capital de Colombia. Según lo informado por la entidad, se trata del lanzamiento de 'Bogotá Running', un micrositio digital ideado para conectar a la comunidad corredora de la ciudad y fomentar la integración, el bienestar y el aprovechamiento del espacio público mediante el deporte.

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'Bogotá Running' aparece como un nuevo punto de encuentro en línea que reúne a corredores de todos los niveles: desde quienes están empezando hasta quienes ya cuentan con experiencia en esta disciplina. La plataforma centraliza información geográfica relevante para orientar la decisión de dónde y cómo correr en la ciudad, visualizando estos datos en un mapa amigable y sencillo de interpretar. De acuerdo con Catastro Bogotá, a través de este micrositio, los usuarios podrán acceder a rutas recomendadas, escenarios deportivos, eventos, carreras y entrenamientos, así como conocer propuestas y horarios que se actualizan frecuentemente gracias al aporte tanto de las entidades distritales como de los miembros de la comunidad runner.

Uno de los propósitos principales de 'Bogotá Running' es visibilizar iniciativas que promueven el ejercicio físico como herramienta para mejorar la calidad de vida y apropiarse de los espacios públicos en la capital. Además, permite que cualquier ciudadano pueda compartir sus eventos o entrenamientos deportivos, sin costo alguno, a través de un formulario específico habilitado para ese fin.

Entre los servicios y funcionalidades destacados de la plataforma se encuentran la publicación de información sobre carreras y eventos deportivos vigentes, la ubicación de pistas y escenarios para correr administrados por el distrito, mapas en tiempo real que muestran tanto la temperatura como las precipitaciones en diferentes zonas de la ciudad, y datos de clubes de running, entrenamientos organizados y contactos para conectar con otros corredores.

El desarrollo y operación de este micrositio fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Subgerencia de Operaciones de Ideca (Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la ciudadanía y el sector privado, articulados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de Catastro Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Bogotá Running' y para qué sirve este micrositio?

'Bogotá Running' es una plataforma digital creada por Catastro Bogotá para brindar a corredores de todos los niveles información relevante sobre rutas, eventos y escenarios deportivos en la capital. El micrositio sirve como un punto de encuentro virtual donde los usuarios pueden consultar mapas geográficos, obtener actualizaciones sobre entrenamientos y eventos, además de conectar con clubes y la comunidad runner local.

¿Cómo puede cualquier ciudadano compartir un evento en 'Bogotá Running'?

Compartir un evento en 'Bogotá Running' es fácil y no tiene costo. Solo es necesario diligenciar el formulario habilitado por la plataforma, donde los ciudadanos pueden registrar información sobre sus eventos o entrenamientos, lo que contribuye a mantener actualizada la oferta deportiva disponible para toda la comunidad de corredores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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