El periodista Rafael Poveda volvió a pronunciarse sobre las denuncias de acoso conocidas en su contra y respondió al reciente video publicado por las integrantes del movimiento ‘Yo te creo, colega’, quienes explicaron el procedimiento que siguieron antes de divulgar los testimonios y reconocieron que una llamada sostenida con él fue “infortunada”.

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En un nuevo video, Poveda aseguró que la explicación del colectivo no refleja lo ocurrido y sostuvo que no contó con las garantías suficientes para ejercer su derecho de defensa antes de la publicación de los señalamientos.

Qué dijo Rafael Poveda sobre la respuesta de ‘Yo te creo, colega’

Poveda afirmó que el primer contacto con el colectivo se produjo el lunes 27 de julio, cuando recibió un mensaje en el que le informaban que en las siguientes horas publicarían contenidos en los que era mencionado.

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Según relató, después de solicitar que lo escucharan directamente, sostuvo una llamada con las tres periodistas, conversación que posteriormente hizo pública.

El comunicador aseguró que durante ese diálogo pidió conocer con precisión los hechos sobre los cuales debía pronunciarse y afirmó que le indicaron que recibiría las transcripciones literales de los testimonios.

Sin embargo, sostuvo que posteriormente solo recibió un documento con resúmenes de las denuncias y un cuestionario de 22 preguntas.

Estas son algunas de las que menciona:

¿Entregó regalos personales a colaboradores o colaboradoras?

En caso afirmativo, indique en qué circunstancias y con qué finalidad.

¿Era una práctica habitual despedirse de colaboradores o colaboradoras mediante besos en la mejilla, abrazos u otras manifestaciones de cercanía física?

¿Acostumbraba a manifestar a colaboradores o colaboradoras frases de contenido afectivo, romántico o sexual, o realizar comentarios sobre las relaciones sentimentales o sexuales?

En caso afirmativo, explique el contenido.

“No estaban buscando la verdad. Más bien querían justificar mi linchamiento en las redes sociales”, afirmó Poveda en su pronunciamiento.

Asimismo, cuestionó que las publicaciones ya tuvieran una fecha definida antes de recibir sus respuestas y aseguró que, a su juicio, eso impedía que sus explicaciones influyeran en la decisión editorial del colectivo.

Acá, la declaración completa del periodista:

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Rafael Poveda reaccionó al reconocimiento de las periodistas de ‘Yo te creo colega’

Durante su declaración, el periodista también se refirió al video en el que las integrantes de ‘Yo te creo, colega’ reconocieron que la llamada telefónica con él “fue infortunada” y que pudo haberse manejado de otra manera.

Poveda dijo valorar ese reconocimiento, aunque consideró que el debate va más allá de ese episodio.

“Valoro ese reconocimiento. Sin embargo, considero que lo sucedido merece una reflexión más profunda sobre las garantías que se deben ofrecer cuando una publicación puede afectar gravemente la honra, el buen nombre y la trayectoria profesional de una persona”, manifestó.

Horas antes, las periodistas Mónica Rodríguez, Laura Palomino y Juanita Gómez publicaron un video en el que reconstruyeron la cronología de los contactos con Poveda antes de hacer públicas las denuncias.

En ese pronunciamiento aseguraron que le enviaron mensajes, un correo electrónico y un cuestionario con más de 20 preguntas antes de la publicación de los testimonios. También reconocieron que la llamada sostenida con el periodista “fue infortunada” y afirmaron que pudieron manejar esa conversación de una mejor manera.

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