Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El movimiento “Yo te creo, colega” publicó un nuevo pronunciamiento respecto a las denuncias de presunto acoso y abuso sexual contra el periodista Rafael Poveda, buscando aclarar el proceso que adelantaron antes de divulgar los testimonios. Según el comunicado difundido este lunes 3 de agosto, las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez defendieron la transparencia y rigor de sus acciones, aunque reconocieron que hubo un error en el manejo de una llamada telefónica, la cual luego fue divulgada por Poveda y se convirtió en uno de los principales puntos del debate público.

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La agrupación de periodistas reconstruyó detalladamente la línea de tiempo del contacto con Poveda. De acuerdo con la cronología presentada por Laura Palomino, el primer acercamiento ocurrió el lunes 27 de julio a las 6:14 de la mañana mediante un mensaje de WhatsApp. Siete minutos después, enviaron un correo electrónico con la misma información y le ofrecieron un espacio para que pudiera responder. La respuesta de Poveda llegó a las 8:47 de la mañana, momento en el cual proporcionó un número telefónico. A las 10:39 tuvo lugar la llamada grupal que posteriormente fue filtrada, en la que el comunicador fue informado de que había al menos dos testimonios en su contra y manifestó su preocupación por la afectación a su reputación y el respeto a su derecho a la defensa.

Tras este contacto, las periodistas remitieron a Poveda un cuestionario con más de 20 preguntas y el resumen de los casos, el cual fue enviado el mismo lunes 27 de julio a las 2:02 de la tarde. Según el movimiento, le advirtieron que la publicación estaba prevista inicialmente para el miércoles. A pesar de esperar tres días por sus respuestas, el testimonio fue publicado el jueves 30 de julio al no recibir información de su parte. Juanita Gómez enfatizó que Poveda fue contactado previamente y contó con contexto suficiente sobre las denuncias.

“Yo te creo, colega” también señaló que la denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación por la abogada y activista Sofía Vela el 17 de julio, hecho confirmado por un documento presentado en el video. La entidad estaría tramitando la denuncia e implementó medidas de protección, aunque aclararon que tener una investigación en curso no implica responsabilidad penal. Además, defendieron la confidencialidad de una de las denunciantes, subrayando la importancia de proteger su identidad bajo normas de confidencialidad.

En el mismo pronunciamiento, se informó que tanto integrantes del movimiento como Sofía Vela habrían recibido amenazas, las cuales fueron reportadas a las autoridades. El grupo llamó a reducir la agresividad en el debate público y pidió respeto por todas las partes, confiando en que las investigaciones avancen con las garantías necesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el procedimiento del movimiento 'Yo te creo, colega' antes de publicar las denuncias contra Rafael Poveda?

El movimiento explicó que Rafael Poveda fue contactado antes de divulgar cualquier testimonio. Recibió un mensaje de WhatsApp, posteriormente un correo con los señalamientos y un cuestionario de más de 20 preguntas para que pudiera responder. Además, le ofrecieron un espacio y tiempo similar al de las denunciantes, aunque admitieron que la llamada telefónica pudo manejarse mejor.

¿Qué significa mantener la reserva de la identidad de las denunciantes en casos de acoso sexual laboral?

Mantener la reserva implica proteger la identidad de quienes presentan denuncias por posibles situaciones de acoso sexual, siguiendo normas de confidencialidad que buscan evitar posibles represalias y garantizar la seguridad y privacidad de las víctimas en entornos laborales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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