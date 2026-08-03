Las periodistas Mónica Rodríguez y Laura Palomino, integrantes del pódcast ‘Yo te creo, colega’, revelaron que tanto ellas como la abogada Sofía Vela han recibido amenazas de muerte luego de la denuncia pública presentada por esta última contra el periodista Rafael Poveda. Las comunicadoras aseguraron que los mensajes intimidatorios ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades y pidieron respeto por las víctimas mientras avanza el debido proceso.

Sigue a PULZO en Discover

Durante un nuevo episodio del pódcast, Mónica Rodríguez afirmó que confían en que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes y llamó a disminuir el tono de las discusiones alrededor del caso. “Confiamos en el debido proceso, pedimos respeto por las víctimas e invitamos a desescalar el lenguaje. Sofía y nosotras hemos recibido amenazas de muerte que, por supuesto, están en manos de las autoridades”, manifestó.

(Vea también: Periodista que trabajó con Rafael Poveda lo defendió ante acusaciones: “Es incapaz de hacerle daño a una mujer”)

Por su parte, Laura Palomino reiteró que el espacio periodístico está dispuesto a escuchar la versión de Rafael Poveda. La periodista aseguró que el comunicador tiene abierta la posibilidad de participar en el programa bajo las mismas condiciones en las que se emitió el testimonio de Sofía Vela. “Al señor Rafael Poveda para que pueda dar su versión. El mismo formato, el mismo tiempo y el mismo día de la semana en que publicamos”, señaló.

Sofía Vela recibió amenazas a WhatsApp

Las amenazas contra Sofía Vela también fueron reveladas por la periodista Ana Bejarano en una columna publicada en la revista Cambio, en la que expuso algunos de los mensajes intimidatorios que ha recibido la abogada. En esas conversaciones se observan expresiones con insultos y amenazas de muerte relacionadas con la denuncia presentada contra Rafael Poveda.

“Perras hijas de p… ojalá me encuentre algún día a la bastarda de Sofía que yo misma la reviento por perra hp por malditas mujeres de mi… como ustedes es que todo se tergiversan todo lo mal informan perras hijas de p… (…) Ojala las maten perras hijas de puta. Escorias de esta vida es lo que son. Asquerosas (…) les va a tocar cambiar de número o van a sentir lo que si es ACOSO”, dicen los mensaje de WhatsApp.

(Lea también: Periodistas del caso Rafel Poveda hablan de la llamada: “Reconocemos que fue infortunada”)

Hasta el momento, las periodistas insistieron en que las amenazas ya fueron denunciadas ante las autoridades competentes y reiteraron su llamado a que el caso se tramite por las vías judiciales, sin recurrir a intimidaciones o actos de violencia contra ninguna de las personas involucradas en el proceso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.