Vicky Dávila se pronunció sobre el caso del periodista Rafael Poveda, señalado de acoso y abuso. En sus declaraciones, la comunicadora defendió las garantías procesales del acusado y cuestionó que una denuncia femenina sea considerada automáticamente como verdad.

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Dávila reconoció que los acosadores y abusadores sexuales existen en todos los ámbitos y que sus víctimas frecuentemente quedan sin justicia ni reparación. Por eso, dijo, es necesario ofrecerles espacios seguros para denunciar. Sin embargo, advirtió que generalizar y señalar a todos los periodistas como depredadores sexuales es una postura peligrosa que puede convertirse en una ‘cacería de brujas’.

“Si Rafael Poveda fuera tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu amigo, tu novio, tu papá, tú quisieras que tuviera garantías”, planteó Dávila, argumentando que el apoyo masivo que ha recibido Poveda por parte de los colombianos responde precisamente a las dudas que provocan los testimonios conocidos hasta ahora.

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Dávila agregó: “Tampoco todas las mujeres que dicen haber sido abusadas dicen la verdad”. La periodista sostuvo que cada caso debe investigarse a fondo, con indicios, pruebas y patrones, y que un testimonio solo no puede ser ‘palabra de Dios’. “Sé que lo que estoy diciendo no es políticamente correcto, pero es crudamente cierto”, afirmó.

Dávila también cuestionó una postura que atribuye al feminismo: dar por cierta una denuncia de abuso sexual únicamente por provenir de una mujer. “Al frente hay otro ser humano, hay una vida, hay un nombre”, señaló, insistiendo en que las acusaciones deben estar debidamente sustentadas antes de afectar la reputación de alguien.

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Finalmente, la comunicadora advirtió que no todo coqueteo o galanteo debe catalogarse como acoso sexual, y pidió a la justicia actuar con rapidez y eficacia para que las denuncias no se conviertan en un “arma de destrucción masiva” ni tampoco queden en la impunidad.

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