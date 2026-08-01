El caso que involucra al periodista Rafael Poveda y la denuncia pública realizada por Sofía Vela Mejía continúa generando debate en Colombia, esta vez por los cuestionamientos del abogado Iván Sanes sobre la forma en que fue presentada la acusación y las dudas que, según él, surgieron tras revisar nuevos videos relacionados con el caso.

Sigue a PULZO en Discover

Sanes, secretario de Víctimas de Bolívar, exdirector de Icultur y abogado con experiencia en asuntos relacionados con derechos de las víctimas, aseguró que su posición no busca determinar si Poveda es responsable o no, sino cuestionar el manejo periodístico de la denuncia y algunos elementos del relato que considera inconsistentes.

“Me queda claro que el caso fue presentado de forma apresurada y deficiente por parte de las periodistas. No me atrevo a afirmar si es culpable o no, pero sí a decir que esos videos generan más dudas que certezas”, escribió el abogado en su cuenta de X.

El análisis de Sanes se conoció luego de que Rafael Poveda publicara una grabación de una conversación con periodistas relacionadas con la difusión del testimonio de Sofía Vela. En ese audio, el comunicador cuestionó que no se le hubiera permitido entregar su versión antes de la publicación de la denuncia y defendió la necesidad de aplicar principios de equilibrio informativo.

Para el abogado, uno de los principales problemas del caso está en la forma en que fue expuesto públicamente. Según afirmó, una denuncia de esta naturaleza requiere un proceso riguroso de verificación antes de ser llevada a la opinión pública, debido al impacto que puede tener tanto para quien denuncia como para la persona señalada.

“Primó el impacto mediático sobre la solidez del caso”, escribió Sanes en una columna publicada posteriormente, en la que insistió en que sus cuestionamientos no significan desconocer la gravedad de las denuncias de violencia sexual.

El abogado también mencionó supuestas diferencias en las fechas entregadas por Sofía Vela en distintos testimonios públicos. Según su análisis, existirían inconsistencias entre las referencias temporales de un episodio que la mujer relató haber vivido con un taxista y los hechos que denuncia contra Rafael Poveda.

El debate siempre tiene sus momentos que hay que saber elegir. En lo que si no te puedes equivocar es en iniciarlo cuando no estás preparado. Terminaron revictimizandola, llenándola de banderas rojas y con todo un país en contra. Así no es! . Una columna para ustedes.… https://t.co/eArsG84bEg pic.twitter.com/PELWmwboVA — Ivan Sanes (@ivansanes) August 1, 2026

Sanes sostuvo que revisar esas fechas era parte del proceso de verificación que, a su juicio, debía realizarse antes de la publicación del caso.

(Vea también: “No tengo miedo”: habló abogada de Rafael Poveda sobre señalamientos de presunto acoso)

“Hay muchas contradicciones y todo parece indicar que la víctima terminará siendo el acusado”, escribió en una de sus publicaciones, al cuestionar que la exposición pública podría terminar afectando a la propia denunciante.

Hay muchas contradicciones y todo parece indicar que la víctima terminará siendo el acusado.

1) En el año 2021 público las veces que me ha sido abusada y no menciono la de @RafaPovedaM

2) Se contradice en un video que dice que lo sucedido con el taxista tenía 18 años y en otro… pic.twitter.com/KAiNL4eyON — Ivan Sanes (@ivansanes) August 1, 2026

Además, señaló que las periodistas que difundieron el testimonio habrían causado un daño adicional al presentar el caso sin, según él, haber cerrado las dudas existentes alrededor del relato.

La posición del abogado abrió una nueva discusión en redes sociales sobre el equilibrio entre respaldar a quienes denuncian hechos de violencia sexual y garantizar procesos periodísticos rigurosos para las personas señaladas.

Hasta ahora, la controversia se ha concentrado en dos puntos: por un lado, la denuncia de Sofía Vela y su relato sobre los hechos que atribuye a Rafael Poveda; y por otro, el cuestionamiento sobre la metodología utilizada para hacer público el testimonio y la respuesta del periodista frente a los señalamientos.

Sanes insistió en que señalar dudas sobre la presentación del caso no equivale a afirmar que una denuncia sea falsa, sino a defender que este tipo de situaciones deben abordarse con pruebas, contexto y responsabilidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.