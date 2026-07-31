La controversia en el periodismo colombiano escaló en las últimas horas tras las recientes revelaciones que salpican al reconocido comunicador y productor Rafael Poveda, recordado ampliamente por dirigir el programa Testigo Directo. Las alarmas se encendieron cuando la abogada y expresentadora Sofía Vela Mejía hizo pública una grave denuncia en la que aseguró haber sido víctima de un presunto abuso cuando tenía 29 años de edad, un testimonio difundido en el marco del movimiento #YoTeCreoColega.

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De acuerdo con el relato divulgado inicialmente por Brava News y replicado por diversos medios de comunicación, los hechos se habrían presentado luego de que Vela asistiera a un curso de presentación organizado por una productora vinculada a Poveda. Según su testimonio, tras finalizar la actividad, el periodista la felicitó por su desempeño y la invitó a continuar conversando en un establecimiento de café, sitio en el cual, de acuerdo con su acusación, se habría registrado el presunto abuso.

En el video compartido por la iniciativa digital, la expresentadora explicó que decidió romper el silencio varios años después de lo sucedido con el propósito de respaldar a otras mujeres que aseguran haber atravesado situaciones similares en el ámbito laboral de los medios. “Yo soy Sofía Vela Mejía y fui víctima de abuso sexual de Rafael Poveda cuando tenía 29 años”, expresó la denunciante al inicio de su intervención, resaltando además que los agresores no siempre encajan en estereotipos preestablecidos por la sociedad.

Ante el revuelo generado por la acusación, la abogada Wendy Herrera, encargada de representar legalmente a Rafael Poveda, emitió una postura frontal y desafiante frente a los señalamientos que recaen sobre su cliente. Con un mensaje categórico, la jurista advirtió:

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“Que se atezen, que saquen las pruebas. Tienes una defensa magistral. Preparada en derecho para lo que quieras, no le tengo miedo a nada ni a nadie”.”No

Instagram Wendy Herrera

La declaración deja en claro que el equipo jurídico del productor está listo para enfrentar el proceso en los estrados judiciales y exigir el rigor probatorio necesario ante las graves acusaciones públicas.

Por su parte, el comunicador no guardó silencio y decidió hacer pública una grabación de una llamada telefónica que sostuvo con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino, la cual acompañó con el mensaje: “No me voy a quedar callado”. En el audio, Poveda argumenta que los señalamientos deterioran de forma drástica su honra y su trayectoria de cuatro décadas.

“Qué considero yo: cuando uno es señalado, tiene el mínimo derecho a ser escuchado, a defenderse… Nunca, en mis más de 40 años de periodismo, he sido señalado de algo inapropiado”, aseveró el comunicador en la conversación, donde también exigió que se conozca su versión de los hechos antes de emitir juicios públicos definitivos, mientras su defensa prepara las acciones legales pertinentes.