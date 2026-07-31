Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Sofía Vela Mejía, directora de la Fundación Las Guaguas, formalizó una denuncia en la que acusa al productor Rafael Poveda de conductas inapropiadas que habrían sucedido en 2019, tras finalizar un curso de presentación en la productora a cargo de Poveda. Según lo relatado por Vela, después de un brindis de cierre fue invitada a conversar sobre posibilidades laborales, momento en el que el encuentro –dentro de un vehículo– cambió de tono y, de acuerdo con la denunciante, el productor le hizo comentarios sobre su aspecto físico y, sin su consentimiento, le tocó la pierna. Posteriormente, la denunciante aseguró haber experimentado una reacción de “congelamiento”, término que alude a una respuesta psicológica común ante situaciones de amenaza. Según su testimonio, el comportamiento se repitió en un sitio público y, más adelante, Poveda habría intentado persuadirla para ir a su apartamento, pero la periodista se negó.

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A este testimonio se sumó el de una segunda periodista, quien optó por mantener su nombre en reserva. De acuerdo con su versión, fue víctima de conductas constantes de acoso en el entorno profesional, como contactos físicos no consentidos durante reuniones privadas y situaciones incómodas al terminar actividades laborales. Además, mencionó invitaciones reiteradas a viajes y un episodio específico donde, bajo el argumento de una actividad profesional, el productor le solicitó un beso. Ambas mujeres manifestaron que estos episodios afectaron significativamente su bienestar emocional y su vínculo con el periodismo, causando ansiedad, episodios depresivos y rechazo hacia su carrera.

En respuesta, Rafael Poveda publicó un video en el que hizo pública una conversación con miembros del colectivo #YoTeCreoColega. Poveda argumentó que no se le consultó presencialmente antes de que se diera a conocer la denuncia, lo que, en su opinión, afectó su derecho al buen nombre y a la defensa. El productor afirmó que siempre ha mantenido una conducta respetuosa y expresó su disposición a acudir a instancias judiciales para esclarecer los hechos. También criticó el procedimiento del colectivo, señalando que se compartió la denuncia sin dar oportunidad a su versión previa.

Desde el colectivo #YoTeCreoColega defendieron su actuación indicando que buscan amplificar las voces de víctimas que no cuentan con el mismo espacio en los medios y recordaron que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía. Mientras la controversia se desarrolla, la generadora de contenido Andrea Valdiri respaldó públicamente al productor, pidiendo que se respete la presunción de inocencia y se eviten juicios anticipados. Al cierre, se confirmó que la Fiscalía actualmente estudia las pruebas presentadas para definir si habrá o no acciones legales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el colectivo #YoTeCreoColega y cuál fue su papel en esta denuncia?

El colectivo #YoTeCreoColega es una agrupación que, según su declaración, se dedica a visibilizar y apoyar las denuncias de víctimas que no suelen tener espacio en los grandes medios. En este caso, fue el canal elegido por las periodistas denunciantes para exponer públicamente sus relatos, argumentando que el caso ya había sido puesto en conocimiento de la Fiscalía.

¿Cómo han respondido las partes involucradas en el caso de denuncia contra Rafael Poveda?

Rafael Poveda respondió difundiendo un video donde expresó su inconformidad por la falta de oportunidad para dar su versión antes de la publicación de las denuncias, y manifestó estar dispuesto a enfrentar el proceso judicial. Por otro lado, las denunciantes subrayaron el impacto emocional sufrido, y el colectivo #YoTeCreoColega defendió su metodología de respaldo a las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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