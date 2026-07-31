Por: Canal Uno

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Ricardo Roa, saliente presidente de Ecopetrol, habría ofrecido a la Fiscalía General de la Nación un acuerdo de colaboración en el marco de la investigación que se adelanta en su contra por cuenta de la financiación de la campaña Gustavo Petro presidente. Fuentes confirmaron que el ente investigador evalúa el ofrecimiento para determinar si se suscribe un preacuerdo o un principio de oportunidad.

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Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022 y posteriormente como presidente de Ecopetrol, se presentó en las últimas horas ante la Fiscalía General de la Nación para manifestar su disposición de colaborar con la justicia. El movimiento se da en el marco de las pesquisas por presuntas irregularidades en el financiamiento de la contienda electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

(Vea también: Se le vendría problema a Petro por sanción a su campaña; piden abrir proceso en su contra)

Fuentes confirmaron que el exgerente solicitó formalmente ser escuchado. Durante la diligencia, Roa planteó la alternativa de firmar un preacuerdo o acogerse a un principio de oportunidad, herramientas legales que le permitirían aportar pruebas e información clave para el desarrollo del proceso penales.

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La investigación penal se deriva de los hallazgos sobre el manejo de los fondos durante la contienda de 2022. Frente a este caso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó sanciones administrativas contra la campaña Petro Presidente tras comprobar la violación de los límites permitidos de financiación e ingresos de dinero proveniente de fuentes no autorizadas.

El pronunciamiento del organismo electoral dejó en evidencia las siguientes inconsistencias:

Exceso de topes: Se constató que los gastos reportados superaron los montos máximos fijados por la ley tanto en la primera como en la segunda vuelta.

Se constató que los gastos reportados superaron los montos máximos fijados por la ley tanto en la primera como en la segunda vuelta. Sancionados: La medida del CNE afectó directamente a Ricardo Roa en su calidad de gerente, a la tesorera del equipo y a las colectividades políticas que avalaron la candidatura.

La medida del CNE afectó directamente a Ricardo Roa en su calidad de gerente, a la tesorera del equipo y a las colectividades políticas que avalaron la candidatura. Acción penal: Tras fijar las multas administrativas, el CNE compulsó copias a las autoridades judiciales para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.

(Lea también: Sorpresiva renuncia del presidente del CNE; fue el que le entregó credencial a De la Espriella)

Escenarios jurídicos para Ricardo Roa

La propuesta entregada por el exdirectivo de Ecopetrol no implica la aprobación automática de un beneficio. Corresponde ahora a la Fiscalía evaluar si la información ofrecida es útil y relevante para el esclarecimiento de los hechos antes de definir si concede el principio de oportunidad o la negociación de un preacuerdo.

En caso de que las partes lleguen a un arreglo, Roa entregaría detalles sobre el flujo de dinero, la logística financiera y otros aspectos clave que indaga el ente acusador. La validez de cualquier trato dependerá del aval de la Fiscalía y de la posterior verificación de un juez de la República.

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