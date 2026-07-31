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El presidente electo Abelardo de la Espriella ha situado el tema de la seguridad y la justicia en el centro del debate nacional, al prometer endurecer las sanciones para asesinos y abusadores de menores. De la Espriella, fiel a su discurso de campaña, reiteró recientemente en redes sociales que instruiría a su gabinete para asumir como bandera el fortalecimiento de las penas y garantizar que quienes comentan delitos atroces contra niños "no vuelvan a ver la libertad mientras vivan". Sin embargo, esa línea de mano dura encontró su primer matiz oficial en el propio equipo de gobierno, cuando el ministro de Justicia designado expresó abiertamente sus reservas frente a la cadena perpetua.

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De acuerdo con las declaraciones del futuro jefe de la cartera de Justicia, el aumento de penas no es suficiente para resolver las causas de la criminalidad. Este pronunciamiento, citado de su pasado y recordado a raíz de la coyuntura, deja ver una diferencia sustancial frente a la postura del presidente electo. En su concepto, lo fundamental es mejorar la eficacia de la investigación, el juzgamiento y la sanción, más allá de concentrarse solamente en elevar las condenas. Estas afirmaciones, recogidas de sus propias palabras hace seis años, tienen como trasfondo una mirada jurídica y constitucional sobre el sistema penal, que da prioridad al funcionamiento eficiente sobre el simple endurecimiento de castigos, incluso para delitos que afectan gravemente a los menores de edad.

Tal diferencia marca uno de los primeros debates al interior del gabinete que llegará al poder el 7 de agosto, y abre preguntas sobre el futuro de la política criminal del nuevo Gobierno. Pese a las discrepancias, el ministro designado enfatizó que comparte el propósito de proteger a las víctimas y fortalecer la persecución del delito, aunque considera que dicho objetivo puede alcanzarse mediante recursos distintos a la cadena perpetua. La coyuntura pone sobre la mesa las posibles tensiones en la formulación de reformas a la justicia y seguridad, y anticipa discusiones en el Congreso sobre cómo se materializarán estas iniciativas.

Durante la campaña, De la Espriella promovió la idea de reformar la legislación para posibilitar la cadena perpetua en casos de abuso y violación de menores, argumentando que los delitos en contra de la niñez ameritan las máximas sanciones existentes. La controversia interna en el gabinete ilustra la complejidad de transformar propuestas de campaña en normas, y cómo la discusión penal se articula con criterios técnicos y jurídicos al más alto nivel del poder.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone Abelardo de la Espriella frente a la cadena perpetua en Colombia?

Abelardo de la Espriella propone crear una reforma que permita la cadena perpetua para abusadores y asesinos de menores, como una de las políticas centrales de su nuevo Gobierno. Según declaró en redes sociales, busca endurecer las penas para quienes cometan delitos atroces contra los niños y garantizar que no recobren la libertad, enfatizando que la política será priorizada desde el inicio de su mandato.

¿Por qué el ministro de Justicia designado no apoya la cadena perpetua?

El ministro de Justicia designado argumenta que aumentar las penas, como la cadena perpetua, no es necesariamente una manera eficaz de enfrentar la criminalidad. Su postura, basada en argumentos jurídicos y constitucionales, indica que la prioridad debe estar en la efectividad de la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, más que en el simple incremento de las sanciones.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.