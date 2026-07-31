Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La selección masculina de voleibol de Colombia alcanzó un logro histórico durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo se coronó campeón tras vencer en una dramática final a Puerto Rico con marcador de 3-2, asegurando así la medalla de oro para el país. De acuerdo con la información de El Diario, ambos conjuntos llegaron invictos a la definición por el título, aumentando la tensión en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias.

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Colombia inició de manera dominante la final, imponiéndose en los dos primeros sets con parciales de 25-20 y 25-21. Sin embargo, Puerto Rico reaccionó y empató el partido tras ganar el tercer y cuarto parcial por 25-17 cada uno. Así, el destino del oro se resolvió en el ‘tie-break’, un set de desempate en el voleibol que se juega a 15 puntos, donde los colombianos lograron mantener la compostura y se impusieron 15-12. Esta emocionante victoria selló una campaña perfecta, sin derrotas a lo largo del torneo.

Según El Diario, la ruta de la selección colombiana estuvo marcada por encuentros exigentes. En la fase de grupos, derrotó a México y República Dominicana, ambos en partidos extendidos hasta el quinto set, y venció a Surinam de manera clara por 3-0. El equipo avanzó como líder de su grupo, lo que le permitió afrontar una semifinal particularmente compleja contra Cuba, la selección campeona defensora. En este duelo, Colombia tuvo que remontar dos veces y finalmente ganó 3-2 con parciales ajustados, lo que le permitió repetir presencia en una final de voleibol masculino en estos juegos.

La final contra Puerto Rico fue un verdadero examen de fortaleza mental para la escuadra colombiana. Después de ver cómo se igualaba el marcador tras perder la ventaja inicial de dos sets, el equipo no perdió la concentración en el momento clave y se llevó el oro en el set definitorio. Cabe resaltar que, de cinco partidos jugados, cuatro se resolvieron en ‘tie-break’, evidencia de la resistencia física y mental del equipo.

Este oro representa el mejor resultado en la historia de Colombia en el voleibol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 2018, la selección había alcanzado la medalla de plata tras caer ante Puerto Rico, rival al que finalmente logró superar en 2026. Además, el éxito en Santo Domingo consolida el momento de crecimiento internacional del voleibol colombiano, que en 2023 había conseguido la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago.

De esta manera, jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo celebraron una campaña invicta, caracterizada por la perseverancia y la capacidad para resolver partidos prolongados. La selección nacional se retiró campeona de la cancha, ratificando el auge que atraviesa este deporte en Colombia.

¿Cómo ganó Colombia la final de voleibol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La selección colombiana se impuso en una final contra Puerto Rico que se definió en cinco sets. El equipo ganó los dos primeros parciales, cedió los siguientes dos y, en el ‘tie-break’, recuperó el control para triunfar 15-12, según El Diario. Esta victoria, tras una campaña invicta, le permitió conquistar la codiciada medalla de oro.

¿Qué significa ‘tie-break’ en el voleibol y cómo influyó en el campeonato ganado por Colombia?

El ‘tie-break’ es el set de desempate que se juega cuando ambos equipos han ganado dos sets cada uno, definiendo al ganador en un quinto parcial, que se disputa a 15 puntos. Durante el campeonato, Colombia tuvo que disputar un ‘tie-break’ en cuatro de cinco partidos, mostrando su capacidad para resolver situaciones límite, un factor clave en su consagración como campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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