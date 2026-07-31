Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La noche del jueves 30 de julio de 2026 se llevó a cabo el popular sorteo de la Lotería de Bogotá, que correspondía al número 2857. Miles de personas siguieron de cerca el evento, esperando ser las afortunadas ganadoras del premio mayor, que en esta ocasión ascendía a 12.000 millones de pesos. De acuerdo con la información confirmada por la entidad, el número favorecido en este sorteo fue el 6731, serie 463, ratificando el compromiso de la Lotería de Bogotá con la transparencia y la entrega de premios millonarios a sus apostadores.

Sigue a PULZO en Discover

En contraste, la Lotería del Quindío, que tenía un sorteo programado para la misma fecha, decidió suspenderlo de manera temporal. Según detalló la propia entidad a través de un comunicado, esta determinación fue tomada para "garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la adecuada administración de los recursos públicos". De acuerdo con el comunicado, la Lotería del Quindío reconoce la importancia de estos tres factores para la operación confiable de sus actividades y el bienestar de la comunidad beneficiada. A pesar de la pausa, la entidad destacó que en sus 59 años de funcionamiento ha transferido más de 30.000 millones de pesos al sistema de salud y ha entregado más de 23.000 millones en premios. No obstante, hasta la fecha, no se ha señalado el día en el que volverán a celebrarse los sorteos de este reconocido juego de azar.

Por otro lado, ColorLoto también llevó a cabo su sorteo habitual, que en esta oportunidad correspondía al número 205, realizado igualmente el 30 de julio de 2026. La combinación ganadora de ColorLoto fue 7 - 1 - 6 - 4 - 3 - 7, confirmándose de manera oficial para tranquilidad de los apostadores. Los resultados y las decisiones tomadas por estas entidades muestran un panorama diverso en el mundo de las loterías del país, donde la transparencia y la responsabilidad administrativa siguen siendo factores fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería de Bogotá del 30 de julio de 2026?

El número ganador del sorteo 2857 de la Lotería de Bogotá, realizado el jueves 30 de julio de 2026, fue el 6731, serie 463, según confirmó la entidad responsable. El premio mayor entregado en esta ocasión fue de 12.000 millones de pesos.

¿Por qué suspendió la Lotería del Quindío su sorteo programado para julio de 2026?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Lotería del Quindío, la suspensión temporal de su sorteo tuvo como propósito garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la adecuada administración de los recursos públicos. Hasta el momento, no se ha anunciado cuándo se reanudarán estos sorteos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z