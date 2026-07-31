Por: Portal Bogotá

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El reciente sorteo número 2857 de la Lotería de Bogotá, llevado a cabo el jueves 30 de julio de 2026, otorgó un atractivo plan de premios que supera los 34.000 millones de pesos. Este evento de suerte es uno de los más esperados por quienes buscan transformar su vida a través del juego legal en Colombia, destacando la importancia de revisar cuidadosamente los billetes adquiridos para no perder la oportunidad de cobrar los premios ofrecidos.

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La información clave de este sorteo revela que el premio mayor, equivalente a 10.000 millones de pesos, fue asignado al número 6731 de la serie 463, según datos publicados por la propia Lotería de Bogotá. Además de este premio principal, el sorteo brinda la posibilidad de acceder a pagos por aproximaciones, tanto con serie como sin ella, así como otros premios millonarios menores que completan la oferta de recompensas pensada para motivar la participación ciudadana y mantener la transparencia en la entrega de los resultados.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, organismo regulador en el país, la Lotería de Bogotá se juega todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., lo que mantiene vigente la tradición semanal de los sorteos y permite a los jugadores planificar con anticipación sus apuestas. Para comprar los billetes de manera segura, la Lotería recuerda a los usuarios la relevancia de hacerlo solo en puntos autorizados o en el sitio web oficial, con el fin de evitar riesgos asociados a la informalidad o a distribuciones fraudulentas.

En cuanto al cobro de los premios, la Lotería de Bogotá establece dos procedimientos principales según la cuantía del monto ganado. Tal como indica su reglamento, los premios que no superen seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden ser reclamados directamente con el lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados. Para quienes hayan sido afortunados con sumas superiores a esa cantidad, el proceso de cobro se debe realizar personalmente en la sede central de la lotería, ubicada en la carrera 32A # 26-14 en Bogotá. Es fundamental que los beneficiarios consulten la lista de distribuidores avalados antes de intentar hacer efectivo cualquier premio, asegurando así la legalidad y la correcta entrega de estos recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

Para reclamar un premio de la Lotería de Bogotá, si el monto es igual o inferior a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, usted puede acudir a su lotero de confianza o a un punto de venta autorizado, cuya lista está disponible en el sitio oficial. Si el premio es mayor, debe realizar el trámite directamente en la sede principal de la Lotería en Bogotá, cumpliendo con todos los requisitos y presentando el billete ganador.

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Bogotá y cómo participar?

El próximo sorteo de la Lotería de Bogotá, según el cronograma emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, se celebrará el jueves siguiente a las 10:30 p. m. Usted puede participar adquiriendo su billete de manera legal y segura a través de los puntos de venta oficiales o en la plataforma digital de la Lotería de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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