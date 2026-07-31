Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar 488 años de historia y tradición con un evento que se proyecta como uno de los más destacados de su calendario: el Festival de Verano 2026. En esta edición, la capital colombiana albergará una parada oficial del Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa 2026, que reunirá a 32 equipos en la categoría mayores, distribuidos en 16 equipos masculinos y 16 femeninos. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ciudad ofrecerá acceso gratuito y libre a todas las jornadas, que se llevarán a cabo entre el 31 de julio y el 9 de agosto, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en el parque Recreodeportivo El Salitre (PRD), en la localidad Barrios Unidos.

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La competencia contemplará dos fases: la Parada Nacional, programada del 31 de julio al 2 de agosto, y la Parada Internacional, que ocurrirá del 6 al 9 de agosto. Durante estas fechas, la ciudadanía podrá presenciar en directo el talento de deportistas destacados, quienes representarán tanto a Bogotá como a otros lugares del continente. El evento, según la Alcaldía, hace parte de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que impulsa la apropiación del espacio público a través del deporte y la recreación.

El PRD, por sus siglas, Complejo Parque Deportivo El Salitre, se ubica en la carrera 60 No. 63-75, detrás del parque de atracciones Salitre Mágico, justo frente a la Plaza de los Artesanos y al lado del Museo de los Niños. Su extensión es de 160.000 metros cuadrados y forma parte del parque Metropolitano Simón Bolívar. Este espacio multifuncional acoge regularmente actividades y festivales deportivos de diversa índole, organizados por la propia Alcaldía Mayor de Bogotá.

Entre los eventos que tradicionalmente se realizan en el PRD destacan juegos paraolímpicos, mundialitos, encuentros de integración ciudadana, torneos universitarios y competencias distritales de porras, así como la práctica de deportes como el tiro, ya que el parque es sede de una de las principales ligas nacionales. Así, el Festival de Verano y la parada sudamericana refuerzan la vocación deportiva de la capital y ofrecen alternativas de formación y disfrute para toda la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa 2026 en Bogotá?

El Circuito Sudamericano de Voleibol de Playa 2026 en Bogotá se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto en el parque Recreodeportivo El Salitre (PRD), situado en la localidad Barrios Unidos, carrera 60 No. 63-75. Este evento será de acceso gratuito y en él participarán dieciséis equipos masculinos y dieciséis femeninos.

¿Qué actividades ofrece el parque Recreodeportivo El Salitre (PRD) durante el Festival de Verano de Bogotá?

El parque Recreodeportivo El Salitre (PRD), con una extensión de 160.000 metros cuadrados, ofrece durante el Festival de Verano actividades como torneos de voleibol de playa, competencias deportivas, juegos paraolímpicos, torneos universitarios y eventos de integración ciudadana. Estas actividades están dirigidas a toda la familia y promueven la apropiación y el uso del espacio público en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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