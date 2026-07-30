Por: El Espectador

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El estadio Nemesio Camacho El Campín, reconocido como el principal escenario deportivo y de espectáculos en Bogotá, vive actualmente una etapa importante de transformación, liderada por la concesionaria Sencia. De acuerdo con los datos entregados por la empresa y recopilados por El Espectador, se han invertido cerca de COP 14.000 millones en mejoras de infraestructura y tecnología, con el fin de responder al incremento de la demanda de eventos previstos para el año 2026 y mejorar la experiencia de los asistentes.

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Sencia ha priorizado la modernización y el mantenimiento de diferentes áreas del estadio. Uno de los enfoques más relevantes ha sido la seguridad y la tecnología, con recursos superiores a COP 7.370 millones. Dentro de estas obras se destacan la ampliación del Puesto de Mando Unificado (PMU), la instalación de un nuevo anillo perimetral, sistemas de videovigilancia inteligente y el fortalecimiento de la conectividad y telecomunicaciones. Además, en cuanto a la comodidad del público, se invirtieron COP 2.755 millones en la actualización de suites, boxes, palcos, tribuna norte, bancos de suplentes y el sistema de arbitraje asistido por video (VAR).

Durante la suspensión temporal de eventos a mitad de año, se destinó una inversión adicional cercana a COP 1.500 millones para la recuperación de la gramilla. Según reportó la concesionaria, las mejoras incluyeron tratamientos agronómicos, renovación del césped, riego, fertilización y control fitosanitario, además del uso de una máquina importada desde Inglaterra para descompactar el terreno y mejorar su calidad. Otros recursos, por COP 2.374 millones, se utilizaron en parqueaderos, oficinas, baños, puntos de venta, infraestructura eléctrica y la cubierta occidental.

No obstante, estas intervenciones han generado debate en el Concejo de Bogotá. Durante un espacio de control político, varios concejales pidieron mayor transparencia sobre los reales beneficios que traen las obras para la ciudad. El concejal Jairo Avellaneda, por ejemplo, cuestionó cuál será la contraprestación para Bogotá y cómo se manejarán los riesgos financieros si el modelo de concesión falla. Ana Teresa Bernal, también concejala, destacó la importancia simbólica de El Campín y expresó su preocupación por la posible subordinación del patrimonio público a intereses privados.

En respuesta a estas inquietudes, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) explicó que la Alianza Público-Privada (APP) bajo la que opera El Campín es una iniciativa privada, sin inversión directa de recursos públicos, y que el contrato, con una duración de 350 meses a partir del 29 de octubre de 2024, se encuentra actualmente en la etapa de preconstrucción. Según la concesionaria, más de tres millones de visitantes han asistido al estadio desde el inicio de la administración, principalmente a partidos y conciertos, y para este año se proyectan cerca de 20 espectáculos musicales y 75 partidos de fútbol profesional, lo que supera con creces la actividad previa al nuevo modelo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las inversiones más importantes que se han realizado en el estadio El Campín?

Las inversiones clave hechas en El Campín por la concesionaria Sencia abarcan la seguridad, con la ampliación del Puesto de Mando Unificado y videovigilancia; la tecnología, con fortalecimiento de telecomunicaciones; la recuperación de la gramilla con maquinaria especializada; y la renovación de áreas destinadas al público como suites, boxes y tribunas, todo ello según datos entregados a El Espectador.

¿Qué es una Alianza Público-Privada (APP) y cómo funciona en el caso de El Campín?

Una Alianza Público-Privada (APP) es un contrato en el que un privado asume la gestión y operación de un bien público bajo ciertas condiciones, pero sin que haya inversión pública directa en el proyecto. En el caso de El Campín, la APP iniciada el 29 de octubre de 2024 implica que la concesionaria Sencia desarrolla el proyecto con recursos propios durante 350 meses, según explicó el IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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