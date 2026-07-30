Por: El Espectador

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La noche del miércoles 29 de julio estuvo marcada por la violencia en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, donde tres estudiantes, incluido el representante estudiantil Kevin Arriguí, resultaron heridos, según información suministrada por el propio rector José Ismael Peña a través de sus redes sociales. Arriguí, quien cursa la carrera de Ciencias Agrarias, permanece hospitalizado y su estado de salud es delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas. De acuerdo con Peña, los actos urgentes fueron activados de inmediato con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y permitir el avance de las investigaciones correspondientes.

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El pronunciamiento del rector fue respaldado también por la vicerrectora de sede, Olivia Lorena Chaparro Díaz. Ambos funcionarios resaltaron en un comunicado público que, al conocerse la situación, se activaron los protocolos institucionales de atención y acompañamiento a las víctimas, además del resguardo de la información relacionada con el caso. Puntualizaron la necesidad de identificar y sancionar a los responsables para evitar situaciones similares en el futuro.

Además, la presencia de la Fiscalía General de la Nación y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la mañana del jueves 30 de julio en el campus universitario evidencia el carácter grave de los hechos y la prioridad que las autoridades le están dando al caso, como lo comentó el rector Peña en sus declaraciones formales. Otras sedes también se manifestaron: desde Manizales, los administradores de la Universidad Nacional rechazaron enérgicamente cualquier forma de violencia dentro de los campus, solicitando a la administración central que las investigaciones se realicen con el rigor que amerita la situación.

Sobre el origen del incidente, se sabe que sucedió en el contexto de una protesta. Kevin Arriguí y un grupo de estudiantes retiraban pancartas puestas en una facultad. En ese momento, fueron atacados con golpes, botellas y armas cortopunzantes, y Arriguí terminó recibiendo heridas graves, al parecer ocho puñaladas. Diego Torres, profesor y exrepresentante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU), señaló en redes sociales que Arriguí ya había sufrido agresiones previas, provenientes tanto de personas desconocidas como de miembros de sindicatos universitarios, después de haber denunciado situaciones irregulares comprobadas.

La comunidad universitaria y las autoridades permanecen expectantes ante el desarrollo de las investigaciones, que buscan esclarecer los motivos y responsables de un episodio violento sin precedentes recientes en la Universidad Nacional.

¿Cuál fue el contexto del ataque a estudiantes en la sede Bogotá de la Universidad Nacional?

El ataque ocurrió durante la noche del 29 de julio, en medio de una protesta en la que estudiantes, entre ellos Kevin Arriguí, estaban retirando pancartas en una de las facultades. Este hecho derivó en agresiones con objetos contundentes y armas cortopunzantes. Se reportaron tres heridos y Arriguí fue el caso más grave, hecho que motivó un rechazo institucional y la activación inmediata de protocolos de atención, según comunicados oficiales de la universidad y declaraciones del rector José Ismael Peña.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras los hechos de violencia en la Universidad Nacional?

Luego de los hechos, la rectoría de la Universidad Nacional, junto con la vicerrectoría y oficinas administrativas, activaron los protocolos institucionales para atención y acompañamiento a las víctimas, además del resguardo de información. Las autoridades, incluyendo Fiscalía y CTI, realizaron presencia en el campus para iniciar investigaciones formales, y se mantiene un llamado público a que se identifique y sancione a los responsables, como lo expresa la propia administración universitaria y otras sedes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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