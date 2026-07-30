Por: El Espectador

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En Bogotá, la ilusión de encontrar una vivienda en arriendo puede convertirse en una pesadilla para quienes buscan ofertas atractivas. De acuerdo con una alerta reciente de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, individuos inescrupulosos han desarrollado una modalidad de estafa que ha afectado a muchas familias que desean acceder a un inmueble sin casa propia. Estas personas utilizan anuncios falsos de apartamentos y casas en portales digitales y redes sociales, ofreciendo ubicaciones privilegiadas y precios significativamente inferiores a los del mercado para captar la atención de quienes necesitan un lugar para vivir.

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Esta advertencia se sustenta en el análisis de denuncias registradas por el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE). Según este organismo, los delincuentes proceden a publicar avisos de supuestos inmuebles localizados en zonas residenciales de alta demanda, con cánones de arrendamiento tentadores. Una vez logran el contacto con la víctima, exigen el envío de toda clase de documentos personales: fotocopias de cédulas, certificaciones laborales, datos de codeudores e incluso declaraciones de renta, amparándose en la excusa de adelantar un estudio de arrendamiento.

El engaño avanza cuando los estafadores solicitan anticipos, que pueden alcanzar hasta el 50 % del valor del arriendo, supuestamente para separar el inmueble o iniciar la diligencia contractual. En ocasiones, también exigen depósitos adicionales por presuntos daños o costos de mudanza. El fraude se consuma en la fecha acordada para la entrega: los falsos arrendadores suelen pedir el saldo restante y citan a las víctimas en una dirección específica. No obstante, al llegar, las personas descubren que el apartamento ya fue alquilado, que pertenece a otros dueños o que el sitio ni siquiera existe. Tras recibir el dinero, los delincuentes interrumpen el contacto, bloquean las comunicaciones y desaparecen, dejando a los afectados sin el inmueble y con las pérdidas económicas.

La Secretaría de Seguridad ha recalcado que la mejor defensa es la prevención. Recomienda hacer estos trámites solo a través de inmobiliarias reconocidas o páginas oficiales, desconfiar de precios demasiado bajos y, principalmente, corroborar que el inmueble exista visitándolo antes de entregar información o dinero. El organismo insiste en no pagar anticipos ni depósitos sin contrato formal y en desconfiar de quienes presionen por decisiones apresuradas o entregas inmediatas. En caso de ser víctima, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la Nación y buscar orientación en el Equipo AIDE, contactable al (601) 3779595, opción 5, disponible todos los días, las 24 horas.

¿Cómo reconocer un anuncio falso de arriendo de vivienda en Bogotá?

Un anuncio falso suele distinguirse por ofrecer precios muy por debajo del promedio de la zona y requerir pagos o información personal antes de una visita presencial. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, es clave desconfiar de ofertas demasiado económicas, verificar la existencia del inmueble y evitar compartir documentos sensibles con desconocidos.

¿Qué pasos recomienda la Secretaría de Seguridad para evitar estafas en arriendos en Bogotá?

La entidad sugiere realizar el proceso solo mediante inmobiliarias reconocidas o portales oficiales, realizar visitas presenciales antes de entregar documentos o dinero y abstenerse de hacer pagos anticipados sin un contrato firmado. Además, insta a denunciar cualquier intento de estafa ante la Fiscalía General de la Nación y recurrir a la línea de atención del Equipo AIDE para recibir orientación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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