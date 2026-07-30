Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) confirmó la atención a una emergencia ocurrida en un humedal de la ciudad, donde actualmente trabajan 21 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, apoyados por seis vehículos y una ambulancia preventiva. De acuerdo con la información oficial suministrada por la SDA, el incendio afecta principalmente el costado suroriente y norte del humedal, zonas que corresponden al 80 % del área comprometida y que ya han sido controladas en su mayor parte. Afortunadamente, hasta el momento no hay reporte de personas heridas, quemadas ni atrapadas como consecuencia de la emergencia.

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Para controlar la situación, los equipos están empleando agua y herramientas manuales que permiten contener el avance del fuego, sumado al uso de drones que realizan monitoreo aéreo para identificar el alcance y expansión de las llamas. En las labores también participan cuatro miembros del equipo de seguridad del humedal y cuatro operarios de Aguas de Bogotá, quienes colaboran en la construcción de barreras cortafuegos, esenciales para evitar la propagación del incendio. Además, se movilizan hacia la zona equipos de la Defensa Civil, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), quienes fortalecen la atención de la emergencia.

La alerta fue emitida por el equipo administrativo del humedal a través de la Línea de Emergencias 123, a las 11:40 a. m. Sin embargo, debido a las condiciones del terreno y la presencia de obstáculos, el primer vehículo de Bomberos que arribó, entre las 12:20 y 12:30 p. m., no pudo ingresar inmediatamente, lo que obligó a habilitar el acceso y retrasó el inicio de las labores directas por más de una hora. De acuerdo con la información preliminar recolectada en el lugar, testigos observaron a una mujer mientras quemaba hojas secas utilizando un líquido inflamable. Al notar la presencia de un equipo que patrullaba el sector, la supuesta responsable se marchó en una bicicleta. Las autoridades adelantaron el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Cuando la emergencia esté completamente bajo control y el ingreso resulte seguro, los especialistas evaluarán los posibles daños en la vegetación y fauna local. La SDA hace un llamado a la ciudadanía para abstenerse de realizar quemas, especialmente ante el contexto de escasez de lluvias, la presencia de vientos fuertes y vegetación seca, factores que agravan el riesgo de incendios y pueden afectar tanto la biodiversidad como la calidad del aire. La recomendación es reportar inmediatamente cualquier humo o quema detectada a la Línea de Emergencias 123.

¿Cómo respondieron las autoridades ambientales y de emergencia al incendio en el humedal de Bogotá?

Según la SDA, la reacción fue inmediata tras el reporte inicial, movilizando a 21 bomberos, seis vehículos, equipos de seguridad y operarios para controlar el incendio y construir barreras de contención. El uso de drones y la colaboración de entidades como IDIGER, CAR y Defensa Civil permitió un trabajo articulado y un monitoreo constante de la emergencia.

¿Por qué es peligroso realizar quemas en zonas de humedal durante la temporada seca en Bogotá?

La SDA advierte que en época de escasez de lluvias, sumada a los vientos fuertes y la vegetación seca, cualquier quema puede desencadenar incendios de rápida propagación, poniendo en riesgo la flora, la fauna y la calidad del aire en la ciudad. Es fundamental reportar de inmediato cualquier señal de incendio para evitar daños ambientales mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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