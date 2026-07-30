Por: Portal Bogotá

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Este viernes 31 de julio de 2026, la capital del país y dos municipios vecinos presentarán cortes de luz programados, que afectarán a varios barrios y sectores de Bogotá, así como a zonas específicas de Funza y Chía en el departamento de Cundinamarca. Según información oficial citada por la Alcaldía local y la empresa Enel Colombia, estas interrupciones en el servicio obedecen a trabajos de mantenimiento y actualización en las redes de distribución de energía eléctrica, imprescindibles para el buen funcionamiento del sistema y la mejora de la infraestructura.

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En Bogotá, los cortes se distribuirán en diferentes localidades y en horarios variados. En Antonio Nariño, la suspensión se producirá en el barrio La Fragua, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Chapinero contará con un corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., especialmente en el sector de Chicó Norte II. Por su parte, Ciudad Bolívar tendrá dos interrupciones, en los barrios Villa Gloria y Villas El Diamante, comenzando a las 7:45 a. m. y extendiéndose hasta las 5:15 p. m. Otros sectores como La Granja en Engativá, barrios de Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe, Suba, Teusaquillo y Usaquén tendrán suspensiones durante rangos horarios puntuales, de acuerdo con el comunicado de la compañía.

Adicionalmente, en los municipios de Funza y Chía también se anuncian cortes durante este viernes. En Funza, la vereda Florida verá suspendido el servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; en Chía, sectores como Canelón y Villa Los Pinos tendrán afectaciones desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Frente a estas interrupciones, Enel Colombia recomienda a los ciudadanos tener precaución con sus electrodomésticos, aconsejando mantenerlos desconectados mientras duren los trabajos para evitar daños por variaciones en el voltaje. Además, sugiere planear las actividades cotidianas considerando la ausencia de energía y evitar abrir en exceso la nevera para conservar los alimentos en buen estado. De igual manera, se recomienda permitir la entrada del personal técnico debidamente identificado a inmuebles, en caso de ser necesario para optimizar el tiempo de trabajo. Si surge alguna duda respecto a la identidad de los trabajadores, puede confirmarse comunicándose al teléfono oficial de la compañía.

Este tipo de trabajos programados resalta la importancia del mantenimiento preventivo en las redes, acción que, aunque cause molestias temporales, es esencial para asegurar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en Bogotá y municipios cercanos.

¿Cuáles son las localidades y barrios de Bogotá afectados por los cortes de luz del 31 de julio de 2026?

Las localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz este viernes incluyen Antonio Nariño (La Fragua), Chapinero (Chicó Norte II), Ciudad Bolívar (Villa Gloria y Villas El Diamante), Engativá (La Granja), Kennedy (Ciudad Kennedy Oriental y Boita), Puente Aranda (Comuneros, Salazar Gómez y Los Ejidos), Santa Fe (Las Aguas), Suba (Barajas Norte, La Lomita), Teusaquillo (Chapinero Occidental) y Usaquén (Escuela de Infantería, San Antonio Noroccidental). Cada corte tiene horarios específicos según el sector.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos para evitar daños, planificar las actividades diarias considerando la suspensión del servicio, minimizar la apertura de la nevera para preservar los alimentos, y autorizar la entrada del personal técnico correctamente identificado si se requiere acceso a instalaciones. La verificación de identidad del personal puede hacerse llamando al número oficial de Enel Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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